Enlisted beta już dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X. To gra o II wojnie światowej na wielką skalę!

Studio Darkflow Software poinformowało, że ich najnowsze dzieło – strzelanka MMO – Enlisted jest już dostępna w otwartej becie na wszystkich platformach. Gra to sieciowy shooter free-2-play z mikropłatnościami. Tytuł zyskał crossplay umożliwiający wspólną grę konsolowców, jak i pecetowców.

Testów ciąg dalszy

Enlisted to tytuł, na który z pewnością najmocniej czekają gracze konsolowi, gdyż gra już od samego początku będzie mieć w pełni działający crossplay. Produkcja od pierwszej zapowiedzi była jednym z istotniejszych punktów w planach sprzedażowych Microsoftu, ponieważ początkowo doczekała się konsolowej wyłączności w ramach statusu Game Preview. Oznaczało to, że chętni gracze mogli wykupić specjalny pakiet dający dostęp do gry jeszcze przed oficjalną premierą.

Od samego początku twórcy wspominali o pełnej optymalizacji dla Xbox Series X/S, obejmującej wsparcie rozdzielczości 4K (1440p na Series S), 60 FPS czy też ray-tracingu. Gra stanowiła swego rodzaju tech demo możliwości konsoli nowej generacji. Teraz Enlisted zupełnie za darmo mogą przetestować nie tylko właściciele Xboxów, ale także pecetowcy (gra posiada wsparcie NVIDIA Reflex) i posiadacze PlayStation 5.

Czym jest Enlisted?

Enlisted to sieciowa strzelanka MMO, która wyróżnia się dość nietypowymi mechanikami. Twórcy w otwartej becie dają graczom dostęp do dwóch dedykowanych kampanii związanych z II wojną światową. Na ten moment są to: „Bitwa o Moskwę” (1941-42, ZSRR i Niemcy) i „Inwazja na Normandię” (1944 USA i Niemcy). Gracze wybierając daną kampanię, decydują się na rozwój jednego z dwunastu żołnierzy będącego członkiem naszej dywizji. Każdy z nich jest przedstawicielem innej klasy (łącznie jest ich 12), a więc specjalizuje się w innym orężu, a także posiada zupełnie odmienny zestaw umiejętności.

Deweloperzy, chcąc jak najwierniej oddać realia dawnych konfliktów, nie wysyłają graczy do zwykłych deathmatchy, które kończą się po określonej liczbie zabójstw. Zamiast tego, twórcy stawiają w kampaniach na wykonywanie różnych celów, jak przeprowadzenie oddziału do punktu strategicznego czy ochrona terenu, transport ważnych surowców i tym podobne.

fot. Enlisted

To, co najistotniejsze z punktu widzenia rozgrywki, to fakt, że w grze nie sterujemy pojedynczym żołnierzem, a wcielamy się w rolę dowódcy całego oddziału. Każdy respawn na polu bitwy to także dodatkowi żołnierze czekający na nasze rozkazy, które kontrolowane są przez sztuczną inteligencję. Dobór odpowiedniej grupy klas może okazać się kluczowy z punktu widzenia powodzenia naszej misji.

Gra w otwartej becie jest już dostępna do pobrania na Xbox Series, PS5 i pecety.