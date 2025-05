UPS dla graczy to ratunek Waszych meczy oraz save’ów (i nie tylko)

Choć chwilowy brak zasilania może być dla gracza mało znaczący, w praktyce może zepsuć nam coś więcej niż tylko zabawę. Eaton 3P Ellipse to seria UPS-ów, które ochronią Wasz gamingowy sprzęt.

Jakie mogą być skutki awarii zasilania?

Większość graczy wyobraża sobie odcięcie od prądu jako tragedię głównie w kwestii samej zabawy. W przypadku tytułów dla pojedynczego gracza możliwe jest, że przez brak częstego autozapisu utracimy poczynione postępy lub – co gorsza – dojdzie do uszkodzenia save’a. Ci, którzy grają głównie w gry sieciowe, mogą natomiast mocno rozdrażnić swoich towarzyszy broni, jeżeli w środku meczu rozłączą się przez brak zasilania.

Są jednak jeszcze gorsze skutki problemów w dostawie prądu. Towarzyszące takim sytuacjom skoki napięcia mogą doprowadzić do uszkodzenia płyty głównej, dysku czy karty graficznej. Zwłaszcza w przypadku tego ostatniego komponentu, którego zakup potrafi wiązać się ze sporym wydatkiem, większość z nas wolałaby uniknąć dodatkowych kosztów.

Graczom, którzy chcą ochronić się przed przykrą niespodzianką po utracie zasilania, na pomoc ruszają zasilacze awaryjne. Nowość tego typu właśnie debiutuje w Polsce. Eaton 3P Ellipse, bo o nim mowa, to seria UPS-ów, które przygotowano z myślą o entuzjastach gier wideo – bez względu na to czy mowa o tych, którzy grają na komputerach czy konsolach.

Specyfikacja serii Eaton 3P Ellipse

Na nowozaprezentowaną linię składa się sześć modeli różniących się między sobą mocą, rozmiarami, a w przypadku modelu 550 i 700 – brakiem gniazd ładowania USB-B i możliwością komunikacji z PC za pomoca dodatkowego oprogramowania. Każda jednostka pracuje w topologii offline (oznacza to, że w przypadku odcięcia zasilania komutator przełącza odbiór prądu na falownik zasilany ogniwami) oraz wykorzystuje chłodzenie pasywne do kontroli temperatury akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Eaton 3P Ellipse (źródło: Eaton)

W przypadku mniejszych modeli (550, 700, 700 USB oraz 900 USB) liczba wejść obejmuje 3 gniazda Typ E CEE 7/5 z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem oraz jedno gniazdo. Większe modele (1300 USB i 1700 USB) oferują ochronę przeciwprzepięciową na czterech wejściach i dodatkowe podtrzymanie na kolejnych czterech gniazdach.

Zasilacze są już dostępne w sprzedaży. Sugerowana cena za bazowy model Eaton 3P Ellipse 550 wynosi 400 złotych, natomiast największy reprezentant rodziny 3P Ellipse 1700 USB wymaga wyłożenia ok. 1400 złotych. Do każdego zasilacza możecie również dokupić zestaw do zamontowanie w szafie rack 19″ lub do montażu naściennego.

Eaton 3P Ellipse (źródło: Eaton)

Pełną tabelę porównującą wszystkie urządzenia możecie sprawdzić poniżej: