Elektryki tej chińskiej marki będą bardziej atrakcyjne dla polskich kierowców

Coraz bardziej rozbudowane systemy w samochodach sprawiły, że polski język nie jest już miłym akcentem, a stał się wymogiem do wygodnego używania auta. Pewna chińska marka oferująca elektryki wkrótce naprawi to niedopatrzenie.

Polskie menu w samochodzie to podstawa

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że tłumaczenie tekstów to niełatwe zadanie, a w przypadku języka polskiego poziom trudności znacznie rośnie. Dotyczy to niemal każdego aspektu – ortografii, gramatyki czy fonetyki. Oczywiście inne wyzwanie przed tłumaczem stawia przekład książki, a inny instrukcji do pralki.

Chińczycy raczej nie traktują naszego kraju po macoszemu i wielu dużych graczy oferuje u siebie menu w języku polskim. Na tej liście znajduje się m.in. MG, Omoda, Jaecoo, Chery czy BAIC. Z języka angielskiego póki co muszą natomiast korzystać właściciele aut marki Bestune, Hongqi, Denza czy Zeekr. Na szczęście z drugiej do pierwszej grupy przejdzie wkrótce jeden z producentów.

Elektryki Xpeng z polskim interfejsem już za chwilę

Marka ogłosiła, że przymierza się do zaktualizowania swojego systemu pokładowego XOS o język polski. Strona chińska, odpowiadająca za kwestie techniczne, zakończyła już prace. Teraz polski zespół zajmuje się finalizacją tłumaczeń, weryfikacją oraz implementacją.

Xpeng G9 (Źródło: Xpeng)

Polska jest dla Xpeng ważnym rynkiem w Europie, dlatego zależy nam na tym, aby doświadczenie użytkowników naszych samochodów, ale i komunikaty oraz najważniejsze powiadomienia były przekazywany w języku rodzimym. […] Polska wersja językowa to kolejny krok w dostosowywaniu naszych samochodów do potrzeb lokalnych użytkowników. Chcemy, aby codzienne korzystanie z technologii Xpeng było dla polskich kierowców jak najbardziej intuicyjne i komfortowe. Janusz Ellert, dyrektor ds. marki Xpeng Polska

Polska wersja językowa zostanie udostępniona obecnym posiadaczom aut za pomocą aktualizacji OTA. Nowa wersja oprogramowania ma zadebiutować w drugiej połowie listopada 2026 roku. W przypadku nadchodzących modeli Xpeng, takich jak Xpeng L03 (którego dostawy powinny wystartować w grudniu 2026 roku) i G9L, język polski w XOS będzie preinstalowany i dostępny od razu po zakupie auta.