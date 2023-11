Tak będzie wyglądał elektryczny samochód Xiaomi

Xiaomi jest już coraz bliżej premiery swojego pierwszego elektrycznego pojazdu. Z miesiąca na miesiąc dowiadujemy się na jego temat coraz więcej. Teraz możemy przyjrzeć się jego sylwetce.

Elektryczny samochód Xiaomi na zdjęciach

Xiaomi domyka ostatnie formalności przed prezentacją swojego pierwszego samochodu elektrycznego. Dzięki złożeniu dokumentów do Chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (CMIIT), możemy bliżej przyjrzeć się karoserii rodzinie modeli nazywanych SU7 (Speed Ultra 7).

Certyfikacja w CMIIT jest małą kopalnią wiedzy na temat nadchodzących wynalazków Xiaomi. Dzięki niej wiadomo, że SU7 będzie występować w trzech wariantach: podstawowym, SU7 Pro oraz SU7 Max. Zdradza ona nie tylko wygląd pojazdów, ale także ich podstawową specyfikację.

Xiaomi SU7 (źródło: CMIT/gizmochina) Xiaomi SU7 Max (źródło: CMIT/gizmochina)

Bazowy SU7 kojarzy się z klasycznym sedanem z klasy C. Design jest owocem pracy głównego projektanta BMW iX, a współpracował on z ludźmi związanymi z Mercedes-Benz EQXX. Zadbali oni, by pojazd miał swój charakter.

Podczas szybszej jazdy w opcji Max aktywować się będzie wysuwany spojler, mający za zadanie odrobinę zwiększyć docisk wozu do nawierzchni. By zatrzymać rozpędzony pojazd, przydadzą się żółte zaciski hamulców Brembo.

Xiaomi SU7 i jego wersje (źródło: CMIT/gizmochina)

Zwykła i mocniejsza wersja

Xiaomi SU7 wyposażony zostanie w pojedynczy silnik elektryczny dostarczany przez UAES (United Automotive Electronic Systems) o mocy 220 kW (295 KM). Za gromadzenie energii odpowiadać będą akumulatory LPT (litowo-żelazowo-fosforanowe) produkcji FinDreams, oddziału chińskiego BYD, zajmującego się produkcją akumulatorów.

Za przednią szybą montowany będzie LiDAR, ale najwyraźniej tylko jako dodatkowo płatna opcja. Jeśli dobrze przyjrzymy się zdjęciom, dostrzeżemy sensory także za tylną szybą.

SU7 Pro oraz SU7 Max napędzane będą podwójnymi silnikami elektrycznymi o mocy 220 kW (295 KM) i 275 kW (386 KM), składanymi przez Suzhou Innovance Automotive z siedzibą w Chinach. Obydwa modele są wyposażone w akumulatory litowo-jonowe dostarczane przez firmę CATL.

Xiaomi SU7 będzie miał 4997 mm długości, 1963 mm szerokości i 1455 mm wysokości. Wygląda więc na to, że samochód okaże się dłuższy i szerszy niż popularna Tesla Model 3. SU7 będzie ważyć 1980 kg, podczas gdy warianty Pro i Max będą wyraźnie cięższe z wagą 2205 kg

Producent nie zdradził jeszcze dokładnej daty premiery, ale firma spodziewa się, że będzie mogła zaprezentować swój elektryczny wóz w pierwszej połowie 2024 roku.