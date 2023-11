Chińczycy sobie nie pograją. NVIDIA wycofuje karty graficzne RTX 4090 ze sprzedaży

NVIDIA jest jednym z liderów, jeśli chodzi o produkcję kart graficznych. Opracowywane przez firmę kolejne serie GeForce’ów często są jednym z pierwszych wyborów osób poszukujących komputera do grania. Ale takiego RTX 4090 w pewnej części świata znaleźć się już nie da.

RTX 4090 znika z chińskiego sklepu NVIDII

Ni stąd, ni zowąd, NVIDIA wycofała z oficjalnej strony internetowej w Chinach swoje najwydajniejsze karty graficzne. RTX-y z najwyższej półki prezentują niezwykłą wydajność i są ulubionym trofeum zasobnych graczy. Nagłe zniknięcie z oferty nie zwiastuje niczego dobrego.

Firma w żaden sposób nie wytłumaczyła swojego posunięcia. Rzecz jest o tyle interesująca, że reszta rodzinki kart graficznych z serii 40xx wciąż jest dostępna na stronach NVIDII. Chińczycy mogą przebierać w ofertach RTX-ów 4080, 4070 i 4060. Topowego modelu jednak tam nie ma.

KFA2 GeForce RTX 4090 SG 1 Click OC (fot. Tabletowo)

Oczywiście chętni mogą wciąż nabyć GeForce’a RTX 4090, ale od resellerów, którzy – węsząc dobry interes – nakładają na produkty nieprzeciętnie wysokie marże. Z tego powodu zakup najmocniejszego RTX-a jest bardzo nieopłacalny dla klienta końcowego.

Sprawa nie dotyczy wyłącznie NVIDII, bo RTX 4090 zniknął także ze stron głównych partnerów sprzętowych firmy, w tym z witryn AsusTek, Micro-Star International i Colourful Technology. Z pewnością coś jest na rzeczy.

Tu w grę wchodzi polityka

Jak donosi South China Morning Post w październiku Stany Zjednoczone zaktualizowały pewne elementy swojej polityki wobec eksportu zaawansowanej elektroniki do Chin. Z terenu USA nie można już w tak łatwy sposób sprzedawać złożonych chipów na Daleki Wschód. Chodzi głównie o układy, które mogłyby posłużyć do budowy nowoczesnych centrów danych. RTX 4090 nie jest – przynajmniej z definicji – takim produktem, ale z drugiej strony jego wysoka wydajność pozwala na używanie go nie tylko w sektorze konsumenckim, ale na przykład do zasilania „mózgów” pojazdów autonomicznych, obsługując złożone zadania związane z widzeniem komputerowym i szybkim rozpoznawaniem obiektów na drodze podczas jazdy.

Braki RTX-ów 4090 może odbić się negatywnie na chińskich biznesach zależnych od zaawansowanych możliwości przetwarzania grafiki. Niektórzy upatrują w tym chęci osłabienia i spowolnienia rozwoju nowoczesnych technologii w Chinach. Wydaje się jednak, że Chińczycy poradzą sobie i z tym. Przecież GeForce RTX 4090 nie jest niezastąpiony.