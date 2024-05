Oto nowy, elektryczny Jeep. Ma mnóstwo mocy i spory zasięg

Marka Jeep zaprezentowała nowego, w pełni elektrycznego Wagoneera S. Na pokładzie znalazły się mocne silniki elektryczne, a także spory akumulator, który według producenta ma zapewnić duży zasięg.

Elektryczny Jeep wyposażony jest w spory akumulator

Jeep ma już w swoim portfolio elektrycznego Avengera, ale jest to raczej miejskie auto, które owszem pod względem wizualnym prezentuje się przyjemnie, ale specyfikacja jest co najwyżej akceptowalna. Natomiast nowy, w pełni elektryczny Wagoneer S może pochwalić się naprawdę obiecującą specyfikacją.

Samochód został oparty na platformie STLA Large, która powstała z myślą o dużych BEV-ach. Najpewniej w niedalekiej przyszłości znajdzie ona zastosowanie w innych autach marek należących do Stellantis, co oczywiście jest dobrą informacją. Omawiana platforma to zapowiedź m.in. pojemnych akumulatorów, a więc też niezłych zasięgów bez konieczności zatrzymywania się na ładowarce.

Elektryczny Jeep Wagoneer S otrzymał akumulator o napięciu 400 V i pojemności 100 kWh, który możemy naładować od 20% do 80% w zaledwie 23 minuty. W pełni naładowany akumulator ma pozwolić na przejechanie ponad 300 mil. Należy zaznaczyć, że dane dotyczące zasięgu odnoszą się wyłącznie do specyfikacji amerykańskiej i cyklu amerykańskiego. WEuropie powinniśmy spodziewać się wyniku oscylującego wokół 500 km.

Mocy nie powinno nikomu zabraknąć

Producent zdecydował się na zastosowanie dwóch silników elektrycznych – pierwszy zamontowany jest z przodu, a drugi w okolicach tylnej osi. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy napęd na wszystkie koła. Łącznie do dyspozycji kierowcy jest 600 KM i moment obrotowy ponad 800 Nm, co przekłada się na przyspieszenie od 0 do 60 mph w zaledwie 3,4 sekundy. Strzelam, że 0-100 km/h będzie robił w około 3,6 sekundy.

Deska rozdzielcza składa się z aż czterech ekranów o sporych rozmiarach – Jeep podaje, że ich łączna przekątna wynosi 45 cali. Wypada zauważyć, że jeden z nich przeznaczony jest tylko dla pasażera siedzącego z przodu. Zaletą ma być też system audio, który powstał we współpracy z firmą McIntosh. Składa się on z 19 głośników i sporego subwoofera. Na pokładzie znajduje się też 1160-watowy wzmacniacz.

Elektryczny Jeep zapewnia jeszcze szereg systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, obsługuje Android Auto i Apple CarPlay a we wnętrzu znajdziemy materiały pochodzące z recyklingu. Nie zabrakło m.in. aktualizacji OTA.

Nowy Wagoneer S pojawi się najpierw w USA i Kanadzie w drugiej połowie 2024 roku, a później będzie dostępny na rynkach na całym świecie. Na szczegóły związane z europejską ofertą musimy jeszcze poczekać.