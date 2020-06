Samsung nie wykorzysta chińskich wyświetlaczy w Galaxy S30, bo oblały testy jakości

Samsung szuka sposobów na obniżenie cen swoich flagowych smartfonów, co ogólnie rzecz biorąc bardzo by nas ucieszyło, bo kwoty, jakie trzeba wydać na nowe urządzenia w momencie premiery robią się niedorzecznie wysokie. W tym celu producent postanowił przetestować ekrany produkowane przez BOE.

BOE Technology jest uznanym w branży smartfonów przedsiębiorstwem z Chin, które zajmuje się produkcją ekranów OLED dla urządzeń mobilnych różnych firm. Wysokiej jakości wyświetlacze tego producenta trafiają do sprzętów Huawei czy Oppo, a w swoich planach uwzględnia je także Apple.

Niedawno nad zastosowaniem paneli BOE Technology dość poważnie zastanawiał się Samsung. Chińskie OLED-y miałyby trafić nawet do smartfonów z serii Galaxy S, a więc musiałyby prezentować naprawdę wysoką jakość wykonania. Jak się okazuje, chyba nie spełniają wysokich wymagań Samsunga.

Zgodnie z informacją przekazaną przez DDaily, panele dostarczone Samsungowi przez BOE nie przeszły testów jakości. Co prawda podobno jest jeszcze trochę czasu na to, żeby dostawca części ulepszył propozycję produktową, ale mało prawdopodobne, żeby Koreańczycy zmienili swoje zdanie.

Podobna historia spotkała producenta China Star, który dostarcza innym producentom smartfonów ekrany OLED. Ponieważ panele tej firmy także nie spełniły warunków stawianych przez Samsunga, nie są już brane pod uwagę, jeśli chodzi o wykorzystanie w następnych flagowcach Samsunga.

Yes we heard that both BOE and China Star failed to get into Samsung through the S21.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 10, 2020