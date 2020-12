EA Sports FIFA 21 kontra piłkarze – wojny ciąg dalszy

Parę dni temu ten konflikt z EA Sports, które wydało ostatnio grę FIFA 21, można było skrócić do jednego, niewinnego pytania Zlatana Ibrahimovicia. No, powiedzmy. Ale zaraz obok niego pojawiło się inne, sławne nazwisko ze wsparciem – Bale. A na tym lista się nie kończy.

Powracając do początku sprawy, jego sedna, tego, co spowodowało efekt domina – 23 listopada 2020 roku, zawodnik zespołu AC Milan – Zlatan Ibrahimović, zapytał na swoim Twitterze, kto dał EA Sports prawa na wykorzystanie jego nazwiska i twarzy.

To wbrew pozorom nie jest takie niewinne pytanie – bardzo dociekliwe wręcz, bo rzeczywiście, kto ma prawa do nazwisk i twarzy zawodników, którzy później trafiają do gry wideo z serii FIFA? W tym przypadku rozchodzi się przede wszystkim o najnowszą – FIFA 21.

FIFA 21

EA odpowiedziało na zarzuty

Niedługo po tym, jak wiadomość zawodnika włoskiego klubu spowodowała natłok najróżniejszych komentarzy i opinii, EA zdecydowało się odpowiedzieć – w przesłanym przez studio oświadczeniu czytamy m.in.:

Żeby było jasne, mamy umowne prawa do uwzględnienia podobieństwa wszystkich graczy aktualnie obecnych w naszej grze. Jak już wspomniano, licencje te pozyskujemy bezpośrednio od lig, drużyn i indywidualnych graczy. Ponadto współpracujemy z Fifpro, żeby zapewnić jak największą liczbę graczy, aby stworzyć najbardziej autentyczną grę. W takich przypadkach nasze prawa do podobizn zawodników są przyznawane na podstawie umowy klubowej z AC Milan oraz naszego wieloletniego wyłącznego partnerstwa z Premier League, które obejmuje wszystkich graczy Tottenham Hotspur.

Tak czy owak, firma – w przeciwieństwie do Ibrahimovicia – uważa, że ma pełne prawo do wykorzystania nazwisk i twarzy zawodników. A to ze względu na współpracę z klubem AC Milan, organizacją FIFPro czy samym Premier League.

Machiny nie powstrzyma już żadna siła, nawet mimo że to FIFA 21

Mino Raiola, słynny włoski agent, który reprezentuje m.in. wymienianego tutaj Zlatana, a nawet Paula Pogbę czy Mario Balotellego, stwierdza zaś, że prawa do wizerunku piłkarza przysługują nikomu innemu, tylko piłkarzowi.

FIFA 21

W całej tej akcji przeciwko EA może wziąć udział przynajmniej trzystu zawodników – a przynajmniej tak podaje Mino. Wśród nich wymienia się Garetha Bale’a, który wykazał się gestem wsparciem dla zawodnika AC Milan.

Przy konflikcie wymienia się dodatkowo Davida Beckhama, ale już z innych powodów, bo miał on otrzymać 40 milionów funtów szterlingów za współpracę z twórcami najnowszej odsłony gry FIFA 21. Jak to, tylko on? Nie może być.

