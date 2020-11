Nareszcie! Poznaliśmy datę premiery Doom Eternal na Nintendo Switch

Doom Eternal został przeze mnie nazwany w recenzji „najlepszym shooterem tej generacji konsol” – z czym nadal się w pełni zgadzam. Żaden inny FPS nie sprawił mi tak wiele frajdy, jak ostatnie dzieło id Software. Dzieło, które już za parę dni będziemy mogli również ograć na Nintendo Switch!

Doom Eternal na Nintendo Switch zadebiutuje już w grudniu!

O tym, że Doom Eternal zawita na przenośnym Switchu, informowałem Was już w marcu tego roku, jednak twórcy przez bardzo długi czas nie chcieli zdradzić zbyt wielu szczegółów swojego portu. Aż do dzisiaj, kiedy poznaliśmy dokładną datę premiery Doom Eternal na Switchu — gra id Software rozgrzeje nasze konsole do czerwoności już 8 grudnia 2020 roku!

Dla osób, które zakupią grę do 22 grudnia, przewidziane są bardzo interesujące dodatki — gra DOOM 64, a także pakiet Rip & Tear. Co ciekawe, tytuł ten na Switchu będzie działać także w trybie wieloosobowym Battemode, w którym to jeden z graczy wciela się w DOOM Slayera a dwóch jego przeciwników w demony.

Opcjonalnie, w ustawieniach gry włączyć będziemy mogli sterowanie ruchem, które dostępne będzie zarówno na Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch Lite. Twórcy zdradzili również, że w przyszłości dodatek The Ancient Gods, część pierwsza, również zawita na konsoli Nintendo.

Jak to wygląda?

Nie poznaliśmy rozdzielczości ani płynności Doom Eternal na Nintendo Switch, ale patrząc na Dooma z 2016 roku, nie spodziewałbym się w tym temacie fajerwerków. Dynamiczna rozdzielczość 720p w trybie zadokowanym i 30 klatek na sekundę to pewnie będzie maksimum możliwości tej wersji, co i tak w mojej opinii byłoby sporym osiągnięciem, patrząc na wydajność Nintendo Switch i wymagania Doom Eternal. Na pierwszych dostarczonych przez wydawcę materiałach, Eternal na Switchu wygląda całkiem nieźle!









Niestety, ale zarówno w informacji prasowej, jak i w eShopie nie znajdziemy na razie informacji, odnoście ceny Doom Eternal. Ta pewnie będzie wynosić około 250 złotych, tak samo, jak poprzednia część serii.

Sporym minusem wersji gry na Nintendo Switch jest brak polskiej wersji językowej — zarówno w formie napisów, jak i pełnego dubbingu, który był obecny w pozostałych wydaniach. Liczę, że w przyszłości Bethesda zdecyduje się na dodanie polskiej wersji językowej do swojej gry w postaci aktualizacji czy bezpłatnego DLC.

Doom Eternal zadebiutował 20 marca 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gra od października jest również dostępna w abonamencie Xbox Game Pass na konsolach Xbox.

