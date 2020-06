Kolejna prezentacja gier przełożona. Tym razem EA

To, co w ostatnich dniach dzieje się na ulicach miast w Stanach Zjednoczonych sprawia, że wiele firm, w tym z branży technologicznej, decyduje się na przełożenie wydarzeń, jakie miały odbyć się w najbliższym czasie, na terminy późniejsze. Do tego grona właśnie dołączyła kolejna – Electronic Arts.

EA Play Live tydzień później

Jak dowiadujemy się z komunikatu opublikowanego na oficjalnym, twitterowym koncie Electronic Arts, wydarzenie EA Play Live, podczas którego miała mieć miejsce prezentacja szeregu nowości dla graczy, będzie opóźnione o tydzień. Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli producenta gier, w tym momencie, na całym świecie, toczą się cenne dialogi i wybrzmiewa wiele bardzo ważnych głosów. Nie chcąc odwracać uwagi społeczeństwa od istotnych spraw, podjęto decyzję, by EA Play Live odbyło się tydzień później.

W pełni internetowa konferencja odbędzie się 18 czerwca o 16:00 czasu pacyficznego (w Polsce będzie to godzina 1:00 19 czerwca). Zegar na stronie internetowej wydarzenia został już zaktualizowany i odmierza czas do nowej daty.

Star Wars i nie tylko

Jak zwykle bywa w przypadku takich wydarzeń, do ostatniej chwili nie pojawiają się oficjalne informacje o tym, co będzie zaprezentowane. Oczywiście w praktyce oznacza to, że w sieci mnożą się kolejne spekulacje. Te najbardziej prawdopodobne dotyczą prezentacji najnowszej gry osadzonej w uniwersum Gwiezdnych Wojen – Star Wars: Project Maverick. Czy poza tym tytułem gracze zobaczą coś więcej? Z pewnością tak, jednak by dowiedzieć się tego z pierwszej ręki, będą musieli poświęcić część nocy na oglądanie konferencji.

Jak wspomniałem wcześniej, Electronic Arts nie jest pierwszą firmą, która zdecydowała się na przełożenie prezentacji zaplanowanych na najbliższy czas. Podobnie postąpił chociażby rodzimy CD Projekt RED opóźniając pokaz najbardziej wyczekiwanej produkcji 2020 roku – Cyberpunk 2077.

Mimo, że musimy uzbroić się w cierpliwość i odczekać kolejnych kilka dni, istnieje możliwość, że wszystkim wyjdzie to na dobre. Dzięki organizacji wydarzeń w późniejszym terminie producenci kupili czas na lepsze dopracowanie produkcji, które mają zostać zaprezentowane. Cóż, nic z tym nie zrobimy. Trzeba czekać.

Źródło: Electronic Arts