Nowa kolekcja peryferiów SteelSeries przypadnie do gustu fanom Diablo IV

Wraz z premierą gry Diablo IV, firma SteelSeries wprowadza na rynek specjalną kolekcję peryferiów dedykowanych fanom tego tytułu. Produkty te nawiązują do gry Blizzarda poprzez swój unikalny wygląd i nie mowa tutaj o jakiejś tandetnej naklejce.

Co zawiera nowa kolekcja SteelSeries?

Nowa kolekcja SteelSeries obejmuje szeroki zakres akcesoriów, które mają trafić w gusta graczy. Poza urządzeniami pokroju myszki, klawiatury czy słuchawek, dostajemy również dodatki, takie jak nakładka na przełącznik (ang. keycap) oraz nakładki na gałki kontrolera.

Cała kolekcja prezentuje się następująco:

Słuchawki Arctis Nova 7 Wireless

Słuchawki o lekkiej konstrukcji utrzymane w mrocznym motywie ze świata Diablo. Oferują bezprzewodową łączność, a system Nova Acoustic zapewnia dźwięk przestrzenny i korektor graficzny EQ. Bateria ma wystarczyć na 38 godzin użytkowania, a po 15 minutach ładowania słuchawki będą gotowe do działania przez kolejne 6 godzin. Cena: 1099 złotych.

Myszka Aerox 5 Wireless

Bezprzewodowa mysz ze wzorem nieregularnych dziur w obudowie. Sercem myszki jest sensor TrueMove Air (18 000 DPI), a użytkownik ma do dyspozycji 9 programowalnych przycisków. Długość pracy na baterii sięga do 180 godzin, a waga tego akcesorium to zaledwie 76 g. Cena: 799 złotych.

Podkładka QcK Heavy XXL

Podkładka typu mid, która zapewnia całkiem wysoką gładkość powierzchni, jak i dobrą kontrolę myszy. Spora powierzchnia robocza (900 mm x 400 mm x 4 mm) pozwala na swobodne ruchy wraz z wystarczającą ilością miejsca, aby postawić na niej również klawiaturę. Producent zdecydował się na nieobszywanie brzegów podkładki. Cena: 249 złotych.

Nakładka na przełącznik w stylu Artisan

Duński producent przygotował coś dla miłośników nietuzinkowych gadżetów – nakładkę na przełącznik w motywie Diablo. Można by rzec, że to idealny sposób na wyróżnienie się z tłumu, szczególnie że akcesorium dostępne jest jedynie w 2160 numerowanych sztuk. Niestety, takie produkty bywają drogie i tym wypadku nie jest inaczej. Cena: 399 złotych.

Nakładki na gałki kontrolera

Akcesoria dedykowane dla graczy, którzy poszukują dodatkowego komfortu i precyzji podczas korzystania z kontrolera. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i antypoślizgowej powierzchni mają zapewniać pewny chwyt i minimalizować ślizganie się palców. SteelSeries zaprojektowało nakładki z myślą o grze Diablo IV, co widać w ich nietypowym wyglądzie.

Wersja kolekcjonerska zawiera dodatkowo metalowy pokrowiec – Kostkę Bohaterów. Nakładki są kompatybilne z kontrolerami Xbox i PlayStation. Niestety nie są dostępne w Polsce. Ceny: 92,99 złotych oraz 130 złotych (edycja kolekcjonerska).

Posiadacze wybranych produktów otrzymają bonus w grze

Ponadto osoby, które zakupią słuchawki, myszkę lub nakładki w edycji kolekcjonerskiej otrzymają dodatek do gry Diablo IV – trofeum wierzchowca Bound Faith stworzone z myślą o tej kolekcji.