Oto, jaki dźwięk będą emitować elektryczne autobusy w Londynie

Co ciekawe, władze Londynu nie zdecydowały się na dźwięk przypominający pracę silnika spalinowego. Elektryczne autobusy zapewnią coś znacznie przyjemniejszego dla uszu.

Jeden z problemów pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Jak wykazały liczne badania, samochód pracujący na silniku elektrycznym może w określonych scenariuszach stanowić większe zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu niż pojazdy napędzane zwykłym silnikiem spalinowym. Chodzi o prawie niesłyszalne poruszanie się przy niskich prędkościach.

Przyzwyczajeni jesteśmy bowiem do uczestniczenia w ruchu drogowym, w którym większość samochodów wyposażona jest w ciągle pracujący silnik spalinowy. Dzięki temu słyszymy, że z danej strony ktoś nadjeżdża i wiemy, że powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Owszem, mamy wzrok, ale wydawanie dźwięku dodatkowo podnosi świadomość zbliżania się pojazdu. Ponadto, należy nadmienić, że prawie niesłyszalny samochód to naprawdę duże zagrożenie dla osób niewidomych.

W związku z cichą pracą elektryków i hybryd, Unia Europejska zdecydowała się na wymuszenie na producentach stosowania systemu Acoustic Vehicle Alert System (AVAS). Jego zadaniem jest wydawanie odpowiednio głośnego dźwięku, informującego innych uczestników ruchu o poruszającym się pojeździe.

Od 1 lipca bieżącego roku, AVAS wymagany jest w każdym nowo wprowadzonym pojeździe w gamie producenta, jeśli ten może pracować wyłącznie na silniku elektrycznym. Z kolei w przypadku już dostępnych aut, firmy otrzymały dodatkowe dwa lata – po 2021 roku każdy samochód sprzedawany jako nowy, musi mieć system AVAS.

Londyńskie autobusy ze sztucznym dźwiękiem

Mimo iż Wielka Brytania przygotowuje się do opuszczenia Unii Europejskiej, to jak wskazuje serwis The Verge, decyzja podjęta przez władze Londynu to odpowiedź na nowe prawo dotyczące emitowania dźwięków przez pojazdy elektryczne.

Nie wszystkie elektryczne autobusy zostaną od razu wyposażone w system do wydawania sztucznego dźwięku. Proces wdrażania zmian rozpocznie się w przyszłym roku i będzie przeprowadzany stopniowo.

Dźwięk będzie wydawany, gdy autobus stoi w miejscu. Oto, jak będzie wówczas brzmiał:

Dodatkowo system będzie pracował przy niskich prędkościach – do 20 km/h. Wówczas inni uczestnicy ruchu usłyszą następujący dźwięk:

Trzeba przyznać, że audio przygotowane przez londyńską firmę Zelig Sound brzmi interesująco. Pozostaje mieć nadzieję, że spodoba się ono mieszkańcom stolicy Anglii.

źródło: The Verge