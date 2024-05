Małe, ale pojemne. Dyski WD zyskują niespotykane dotąd wersje

Aż ciężko uwierzyć w to, że dwadzieścia lat temu większości z nas wystarczał podręczny pendrive o pojemności 1 GB. Lada chwila WD wprowadzi dysk przenośny w formacie 2,5″ cala, który zaoferuje ponad 6000-krotnie większą przestrzeń na dane niż taki starodawny „paluszek”.

Więcej w tej samej obudowie

Nowe pojemności pojawią się w trzech seriach dysków Western Digital, do którego należy marka WD oraz SanDisk – WD My Passport, WD_Black P10 oraz SanDisk Professional G-Drive Armor ATD. Jeżeli nie wiecie, czego spodziewać się po każdym modelu – już spieszę z wyjaśnieniami.

WD My Passport (Źródło: Western Digital)

Najbardziej podstawowym wyborem jest dysk model My Passport. To HDD w formacie 2,5″ wyposażone w gniazda USB-C – w ten sposób z łatwością podłączymy akcesorium do komputera z systemem Windows, ChromeOS czy macOS. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu możemy założyć na dysk hasło, a nad bezpieczeństwem danych czuwa 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES.

SanDisk Professional G-Drive Armor ATD zabezpiecza nasze dane z nieco innej strony. W przypadku tego modelu, takie kwestie, jak kompatybilność ze złączami Thunderbolt 3 i USB 3.2 Gen 1 czy prędkość transmisji 130 MB/s schodzą na dalszy plan – liczy się wytrzymałość. Dysk wyposażono zatem w obudowę z aluminium wyposażoną w zawieszenie przeciwwstrząsowe z gumową osłoną, co w połączeniu z certyfikatem IP54 gwarantuje odporność na pył, zachlapanie i uderzenia z siłą do 450 kilogramów.

SanDisk G-Drive Armor ATD (po lewej) oraz WD_Black P10 (Źródło: Western Digital)

Natomiast WD_Black P10 stawia sobie za cel przypodobanie się graczom. Sprzęt od wymienionych powyżej wyróżnia głównie nietuzinkowy wygląd, wykorzystanie złącza Micro-B oraz potwierdzona kompatybilność nie tylko z Windowsem i macOS, ale też z Playstation 4 oraz Xbox One.

Dyski WD to od dziś nawet 6 TB wolności

Wprowadzając do wszystkich trzech modeli wariant o pojemności 6 TB, WD stało się pierwszą firmą, która oferuje tak duże dyski w formacie 2,5″. W Polsce możemy już kupić model My Passport 6TB w cenie 868,99 złotych, SanDisk Professional G-Drive Armor ATD 6TB za 1249,99 złotych oraz WD_Black P10 6TB za 911,99 złotych na oficjalnej stronie producenta.