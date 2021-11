AORUS Z690 Xtreme WaterForce to płyta marzeń. Będzie trudno dostępna i bardzo droga

GIGABYTE zaprezentował swoją najbardziej zaawansowaną płytę główną, dedykowaną tak zwanym „custom loopom”. AORUS Z690 Xtreme WaterForce, bo o niej mowa, będzie najdroższą płytą producenta. Co więcej, marka zamierza wyprodukować (bardzo) ograniczoną ilość modelu, przez co faktyczna jej cena może być jeszcze wyższa.

AORUS Z690 Xtreme WaterForce – topowa podstawka dla procesorów Alder Lake

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że topową płytą tajwańskiego producenta ma być AORUS Z690 Xtreme. Wydawało się, że firma nie wprowadzi jeszcze bardziej zaawansowanego mobo, bowiem „podstawowy” Xtreme miał na pokładzie niemalże wszystko – potężną sekcję zasilania w konfiguracji 20+1+2 (o natężeniu prądu 105 A), obsługę (chłodzonych!) czterech modułów pamięci DDR5 i kilku innych funkcji. Producent poszedł jednak o krok dalej.

AORUS Z690 Xtreme WaterForce to – jak możecie się domyślać – niemalże ta sama płyta, co model bez dopisku „WaterForce”, tyle że ze zintegrowanym blokiem wodnym. Blok obejmuje niemal całą konstrukcję – odbiera ciepło od procesora, sekcji zasilania oraz chipsetu.

Sekcja zasilana (VRM) jest więc tu identyczna – mówimy o konfiguracji 20+1+2 (20 faz dla CPU 105 A, 1 faza dla iGPU 105 A oraz 2 fazy dla modułów RAM 70 A). Podobnie, jak w innych tegorocznych konstrukcjach, GIGABYTE zaopatrzył model WaterForce w tantalowo-polimerowe tranzystory, które mają zapewnić wysoką odporność na obciążenia przy niskich temperaturach.

źródło: wccftech

Płyta główna została wyposażona w kontroler pamięci operacyjnej DDR5 o maksymalnej częstotliwości na poziomie 8000 MHz (OC) w konfiguracji dwukanałowej (do której wystarczy zaledwie jeden moduł). Ponadto, AORUS Z690 Xtreme WaterForce ma dodatkowy blok chłodzący pamięć operacyjną (ten sam, co w modelu podstawowym do 4 kości DIMM), który najpewniej będzie kompatybilny jedynie z modułami pozbawionymi dodatkowych radiatorów.

Nowe płyty GIGABYTE (AORUS) mają funkcję DDR5 Auto Booster, która automatycznie zwiększa częstotliwość kości z 4800 do 5000 MHz, a także wspierają profil XMP 3.0.

Co więcej, płyta ma także 4 sloty dla dysków PCIe 4.0, wsparcie Thunderbolt 4, złącza USB 3.2 o przepustowości 20 Gb/s oraz USB-C. W płycie AORUS Z690 Xtreme WaterForce nie zabrakło także złącza Ethernet 10 Gb/s oraz karty sieciowej Wi-Fi 6E (2,5 Gb/s). Warto także wspomnieć o obsłudze linii PCI-Express 5.0 dla kart graficznych.

Płyta w kanadyjskim sklepie została wyceniona na 2999 dolarów (równowartość 9688 złotych). Warto dodać, że producent zamierza wyprodukować jedynie 200 sztuk tego modelu, płyta jest zatem bardzo droga i najpewniej nie trafi na nasz rynek.