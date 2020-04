Duża aktualizacja Windows 10 już w maju: ray tracing i coś, na co wielu czekało

Użytkownicy systemu Microsoft Windows 10, uczestniczący w projekcie Windows Insider, mogą już pobierać i testować finalną wersję majowej, dużej aktualizacji systemu operacyjnego. Zawiera co najmniej trzy nowości, którym warto się przyjrzeć.

DirectX 12 Ultimate

Microsoft Windows 10 May 2020 Update to duża aktualizacja przede wszystkim dla miłośników gier komputerowych. Wraz z nią, w systemie zainstalowane zostaną biblioteki DirectX 12 Ultimate, które wnoszą wiele usprawnień do obsługi technologii śledzenia promieni – ray tracing. Nowością powinni zainteresować się przede wszystkim gracze oczekujący na premierę najnowszych GPU od AMD – RDNA-2. To one, jako pierwsze, będą kompatybilne z najnowszymi bibliotekami DirectX.

Odtwarzanie systemu przez internet (no w końcu!)

Jednym z powodów, dla których posiadacze komputerów z Windowsem patrzą z zazdrością w kierunku Macbooków, jest możliwość odtworzenia systemu operacyjnego bez używania żadnych dodatkowych nośników. macOS, już od ładnych kilku generacji, pozwala zainstalować się wykorzystując wyłącznie połączenie sieciowe. Użytkownicy Windows, którym system odmówi posłuszeństwa muszą, w dalszym ciągu, szukać pamięci USB lub płyty DVD z kopią systemu operacyjnego. W przypadku, gdy komputer, który uległ awarii, jest jedynym komputerem w domu, oznacza to spory problem – nim przystąpimy do naprawy, musimy pozyskać nośnik pozwalający na ponowną instalację systemu. Wraz z May 2020 Update w końcu ma się to zmienić.

No cóż, lepiej późno niż wcale.

Jeszcze więcej Linuxa

Microsoft już od kilku lat bardzo lubi się z Linuxem. Dość powiedzieć, że umożliwia bezproblemową instalację i wirtualizację kilku najpopularniejszych dystrybucji – dostępne są do pobrania z Microsoft Store. Majowe uaktualnienie udostępni możliwość uruchomienia Linuxa również w wersji Windows instalowanej na komputerach z procesorami ARM. To spory atut zwłaszcza dla programistów, którzy często pracują na laptopach i szukają energooszczędnych maszyn zapewniających co najmniej kilkanaście godzin pracy na baterii.

Aktualizacja Windows 10 May 2020 Update dostępna jest dla korzystających z Windows Insider, a w przyszłym miesiącu trafi do wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem usługi aktualizacji systemu.

Ciągłe dodawanie nowych możliwości to jedna z większych zalet Windows 10. Jeśli tylko zaktualizowany system będzie stabilny, nowe możliwości będą sporym powodem do radości.

