Ten czytnik e-booków to prawie smartfon. Brakuje mu tylko jednej rzeczy

Durobo Krono to urządzenie, które na pierwszy rzut oka przypomina nowoczesny smartfon, ale – zamiast klasycznego wyświetlacza – ma ekran E Ink. Producent deklaruje, że jego sprzęt ma pomóc w skupieniu i ograniczeniu cyfrowych rozpraszaczy. Wszystko to przy zachowaniu funkcjonalności Androida – prawie wszystkich.

Smartfonowa forma, czytnikowa dusza

Durobo Krono to najnowszy czytnik e-booków, który wyróżnia się nie tylko designem, ale i funkcjonalnością. Ekran o przekątnej 6,13 cala, wykonany w technologii E Ink Carta 1200, zapewnia rozdzielczość 1648 × 824 pikseli i gęstość 300 ppi, co daje bardzo wyraźny obraz. Z przodu konstrukcja jest dość klasyczna jak na czytnik z grubszymi ramkami i wyraźnym „podbródkiem”, jednak prawdziwa innowacja kryje się z tyłu.

To właśnie tam producent umieścił charakterystyczny walcowaty element nazwany „Axis”, który biegnie przez całą szerokość obudowy. Z jednej strony kończy się on obrotowym pokrętłem, z drugiej wypukłym przyciskiem zasilania. W środku znajduje się też zestaw diod LED, które pełnią funkcję zarówno informacyjną jak i dekoracyjną.

źródło: Durobo

Dzięki wspomnianemu pokrętłu użytkownik może aktywować funkcję nagrywania głosu – wystarczy je przytrzymać. Szybko zarejestrowany pomysł, przypomnienie czy notatkę można następnie przekonwertować na tekst i podsumować z użyciem AI. Pojedyncze naciśnięcie przycisku wywołuje natomiast asystenta głosowego Libby.

Urządzenie wyposażone jest w dwa mikrofony, głośniki, a także łączność Wi-Fi i Bluetooth. Brakuje jednak slotu na kartę SIM, więc użytkownicy muszą ograniczyć się do połączeń głosowych realizowanych przez internet np. za pośrednictwem WhatsAppa.

Android na pokładzie, ale to nie smartfon

Wewnątrz Durobo Krono pracuje ośmiordzeniowy procesor wspierany przez 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Taka konfiguracja pozwala na sprawne korzystanie z systemu Android 13 w wersji otwartej, co oznacza, że użytkownik może swobodnie instalować aplikacje.

To czyni urządzenie niemalże smartfonem, jednak pozbawione rozpraszającego natłoku powiadomień i pełnej łączności komórkowej. Do tego dochodzi brak aparatu, modułu SIM i kolorowego ekranu, co sprzyja braku rozproszenia.

źródło: Durobo

Urządzenie zasilane jest akumulatorem o pojemności 3950 mAh, ładowanym przez port USB-C. Według zapowiedzi ma to wystarczyć na długie sesje czytelnicze lub korzystanie z funkcji audio, takich jak podcasty czy audiobooki. Wspomniana wcześniej funkcja notowania głosem i przetwarzania treści za pomocą AI może okazać się kluczową cechą dla osób, które często robią szybkie zapiski.

Durobo Krono zadebiutuje w sierpniu w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym. Cena urządzenia nie została jeszcze ujawniona, ale zainteresowani mogą zapisać się na listę oczekujących na stronie Indiegogo i skorzystać z oferty promocyjnej obejmującej zniżkę i etui ochronne w zestawie.