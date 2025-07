Samsung przeprojektował DeX. Co się zmieniło?

Wygląda na to, że Samsung definitywnie żegna się z klasycznym, dotychczasowym trybem DeX. W jego miejsce wprowadza zupełnie nową wersję, która bazuje na desktopowym środowisku Androida 16. Nie wszystkim przypadnie do gustu, ale zmiany mają sens.

Nowe fundamenty = mniej funkcji?

Samsung DeX od lat pozwalał użytkownikom przekształcać smartfon w namiastkę komputera. Wystarczyło podłączyć urządzenie do zewnętrznego ekranu, aby uruchomić środowisko przypominające desktop.

Teraz koreański gigant zdecydował się na rewolucję. Klasyczny DeX znika, a jego miejsce zajmuje nowa wersja oparta na trybie desktopowym wprowadzonym przez Google w Androidzie 16. Zmiana ta nie jest tylko kosmetyczna. W praktyce oznacza porzucenie wielu autorskich rozwiązań na rzecz integracji z oficjalnym systemem Google.

Wraz z premierą One UI 8 użytkownicy Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7 mogą już korzystać z nowego DeX. W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, nowy tryb nie ma już dedykowanej zakładki w ustawieniach. Została ona zastąpiona przez menu „Connected display”.

Z paska aplikacji zniknął też przycisk „Exit DeX”, a sam interfejs przeszedł subtelny lifting. Zauważalne są zmiany w układzie paska zadań, który teraz odzwierciedla ułożenie aplikacji na ekranie smartfona, oraz w działaniu szuflady aplikacji, ponieważ przewija się ona teraz pionowo.

To jednak nie wszystko. W porównaniu do klasycznego DeX-a, nowa wersja wypada pod względem funkcjonalności zdecydowanie skromniej. Użytkownicy stracili dostęp do takich opcji, jak automatyczne uruchamianie DeX po podłączeniu HDMI czy szczegółowe ustawienia paska zadań, klawiatury i źródła dźwięku.

Nie ma też możliwości przypinania aplikacji, blokowania DeX-a czy regulacji widoczności elementów interfejsu. Zabrakło nawet możliwości zmiany układu ikon na pulpicie czy czyszczenia go jednym kliknięciem.

Samsung DeX w One UI 8 (źródło: 9to5google)

Samsung stawia na nowości?

Dlaczego Samsung zdecydował się na tak radykalne cięcie? Kluczowym powodem jest unifikacja działań z Google. Koreańczycy przez lata samodzielnie rozwijali DeX, implementując własne funkcje, które wymagały głębokich modyfikacji Androida.

Tymczasem Google widząc potencjał desktopowego środowiska postanowiło w Androidzie 16 wprowadzić natywny tryb pracy z oknami, inspirowany właśnie DeX-em. Obie firmy współpracowały nad jego dopracowaniem, dlatego dalsze utrzymywanie oddzielnych wersji nie miało sensu.

Nowa wersja DeX, bazująca na systemie Android, oznacza uproszczenie kodu, lepszą kompatybilność z aplikacjami oraz możliwość szybszego wdrażania aktualizacji. Samsung nie musi już samodzielnie aktualizować i dostosowywać rozwiązanie do każdej wersji Androida. Dzięki wspólnemu fundamentowi zyskuje też dostęp do przyszłych usprawnień planowanych przez Google, takich jak rozszerzone wsparcie dla przeglądarki Chrome czy integracja z środowiskiem Linux.

Niestety, cena za te zmiany to utrata wielu udogodnień, które doceniali użytkownicy klasycznego DeX-a. Zniknęła funkcja uruchamiania więcej niż pięciu aplikacji jednocześnie. Niektóre opcje być może wrócą w kolejnych aktualizacjach One UI, ale Samsung nie zapowiada przywrócenia dawnego DeX-a.