Menedżer haseł od Dropbox już dostępny. Póki co dla wybranych

W sklepie Google Play pojawiła się właśnie aplikacja Dropbox Passwords – prosty menedżer haseł od twórców usługi do przechowywania danych w chmurze.

Pora na podbój nowych rynków?

Usługa świadczona przez Dropbox swoje lata świetności najprawdopodobniej ma już za sobą. W momencie, gdy debiutowała na rynku, oferowała wszystko to, czego przeciętny użytkownik mógł oczekiwać od chmury – łatwe i szybkie udostępnianie danych między wszystkimi swoimi urządzeniami. Do dyspozycji był plan darmowy, jak i kilka płatnych – w zależności od wymagań, głównie co do objętości przechowywanych danych.

W zdobyciu popularności pomagały również liczne promocje, pozwalające powiększyć swoją przestrzeń dyskową o dodatkowe gigabajty za darmo. Przykładem takiej oferty były chociażby smartfony Samsunga, zanim ten zbratał się z Microsoftem.

W późniejszych latach producenci systemów operacyjnych dopracowali swoje własne usługi chmurowe, zarówno pod względem możliwości, jak i wyglądu czy komfortu użytkowania. Wdrożono również bardziej adekwatne do potrzeb użytkowników warianty usługi, zróżnicowane pod względem cenowym. Obecnie Dysk Google preinstalowany jest na niemal wszystkich smartfonach z Androidem, OneDrive rządzi na urządzeniach Samsunga i w atrakcyjnej ofercie Microsoft 365, a iCloud nie ma sobie równych na smartfonach i komputerach Apple. Właśnie to było powodem, że Dropbox został odstawiony na boczny tor.

Prosty nie znaczy zły

Spadająca popularność chmury zmusiła twórców Dropboxa do poszukania alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich okazuje się być aplikacja do zarządzania hasłami – Dropbox Passwords. Niestety, na tę chwilę nie wiemy o niej zbyt wiele. Mimo, że jest już obecna w sklepie Google Play, korzystać z niej mogą wyłącznie ci, którzy zostali zaproszeni przez firmę do programu testów. Oznacza to, że nie mamy możliwości przetestowania jej osobiście.

Wszystko, co wiemy, sprowadza się do kilku zrzutów ekranu, które pojawiły się w sieci. Wygląda na to, że Dropbox Passwords to nic ponad typową aplikację do zarządzania hasłami. Bardzo prosta funkcjonalność, przejrzysty interfejs, intuicyjna obsługa – same konkrety.

Jako że bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to obecnie bardzo istotna kwestia, korzystanie z menedżerów haseł to bardzo rozsądne rozwiązanie. Jak tylko Dropbox Passwords będzie publicznie dostępny, niezwłocznie przyjrzymy mu się bliżej.

Źródło: TechSpot