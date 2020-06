Samsung „potwierdził” jedną z kluczowych cech Galaxy Note 20(+)

Premiery serii Galaxy Note 20 spodziewamy się dopiero w sierpniu, ale jeszcze przed nią będziemy wiedzieli o smartfonach z tej linii prawie wszystko – taka już kolej rzeczy. Samsung naturalnie nie zdradza niczego na jej temat, ale właśnie pośrednio to zrobił.

Samsung raczej nie ujawnia informacji o nachodzących flagowcach przed ich oficjalną premierą – nawet zapowiedzi są bardzo tajemnicze. Podobnie postępuje też kilku innych producentów, podczas gdy inni nierzadko wykładają zawczasu wszystkie karty na stół, przez co publiczna prezentacja staje się formalnością, przy okazji której poznajemy sugerowane ceny nowych urządzeń.

Tym razem Koreańczycy jednak, celowo lub nie, uchylili rąbka tajemnicy i wystarczająco mocno zasugerowali, w jakie ekrany zostaną wyposażone smartfony z serii Galaxy Note 20. Nie wszyscy będą zadowoleni.

Wyświetlacz w Galaxy Note 20/Note 20+

Notatniki z 2019 roku są tak do siebie podobne, że w ich przypadku – jeśli ktoś zastanawia się, który wybrać – głównym kryterium jest wielkość ekranu (6,3″ lub 6,8″). Oczywiście jest jeszcze kilka innych różnic (m.in. ilość RAM oraz obecność – lub nie – slotu na kartę microSD i sensora 3D ToF), ale zapewne nie wszyscy przykładają już do nich tak dużo uwagi, w końcu zarówno Galaxy Note 10, jak i Galaxy Note 10+ to urządzenia z najwyższej półki.

W przypadku smartfonów z serii Galaxy Note 20 różnic może być więcej i pierwszą użytkownicy zauważą od razu po wzięciu ich do ręki. Wydaje się już niemal pewne, że model podstawowy zostanie wyposażony w wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz, natomiast ten z „plusem” w nazwie ekran 120 Hz. Samsung Display uzyskał bowiem od Société Générale de Surveillance certyfikat dla paneli o ww. parametrach, które będą marketingowo promowane jako „Seamless Display”. Zapewne to nie przypadek, że stało się to na niedługo przed premierą nowych Notatników.

Co ciekawe, według Samsung Display, tego typu wyświetlacze mają być najlepszymi w branży, ponieważ zapewniają o od 20% do nawet 50% płynniejszą „ruchomość” niż konkurencyjne ekrany o podobnych parametrach.

Przy okazji warto przypomnieć, że Galaxy Note 20 ma zostać wyposażony w 6,42-calowy wyświetlacz LTPS Full HD+, natomiast Galaxy Note 20+ w ekran o przekątnej 6,87 cala i rozdzielczości WQHD+.

