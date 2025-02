Nowa promocja Dreame: robot wspinający się po schodach w rewelacyjnej cenie

Dreame Technology to producent zaawansowanych robotów sprzątających. Z okazji zbliżających się walentynek marka przygotowała wyjątkowe oferty. Można zaoszczędzić nawet 900 złotych.

Dream X50 Ultra Complete: wspinający się robot tańszy o 900 złotych

Dreame X50 Ultra Complete to robot oferujący system ProLeap. Jego działanie opiera się o automatycznie wysuwane nogi, które pozwalają na pokonanie przeszkód o wysokości do 6 centymetrów. Z kolei system nawigacji VersaLift pozwala na zmapowanie sprzątanej przestrzeni w 360 stopniach. Urządzenie zostało też wyposażone w automatycznie chowaną wieżyczkę do nawigacji, dzięki czemu robot mierzy 89 milimetrów wysokości i mieści się w trudno dostępnych miejscach, np. pod meblami.

Dreame X50 Ultra (źródło: Dreame)

Stacja dokująca X50 Ultra Complete zajmie się automatycznym opróżnieniem zbiornika na kurz, który zostaje przeniesiony do 3,2-litrowego worka. Według producenta taka pojemność wystarczy na około 100 dni pracy. W stacji znalazło się miejsce na system dozowania detergentu, 4-litrowy zbiornik na wodę brudną i 4,5-litrowy na wodę czystą.

Sugerowana cena katalogowa Dreame X50 Ultra Complete w momencie premiery wyniosła 6999 złotych, jednak w promocji produkt ten oferowany jest za 6099 złotych.

Gdzie kupić? Dream X50 Ultra Complete ok. 6099 zł Media Expert RTV Euro AGD OleOle Zawiera linki afiliacyjne.

Dreame L40 Ultra również w okazyjnej cenie

W promocji uczestniczy także model Dreame L40 Ultra, który aktualnie sprzedawany jest za 3449 złotych. Sprzęt ten mopuje i odkurza podłogi, oferując wysoką moc ssania, sięgającą 11 tysięcy Paskali, dzięki czemu jest w stanie doczyścić nawet uporczywy brud. Robot za pomocą technologii CleanGenius samodzielnie dostosowuje moc ssania i cykl mopowania do wykrytego poziomu zabrudzeń. Dodatkowo użytkownik, za pomocą aplikacji, może wybrać jeden z pięciu trybów ssania i indywidualnie wybrać intensywność pracy robota.

Ponadto model ten wyposażono w boczną szczotkę i szczotkę główną z funkcją automatycznego podnoszenia o 10 milimetrów, co sprawia, że odkurzanie dywanów jest prostsze. Stacja modelu L40 Ultra zajmuje się automatycznym opróżnieniem pojemnika na kurz i wyczyszczeniem padów mopujących. Możliwe jest także jej podłączenie do sieci wodociągowej, aby woda do mopowania była pobierana automatycznie.

Ceny promocyjne już obowiązują w wybranych sieciach handlowych. W przypadku modelu X50 Ultra Complete taniej kupicie go również w oficjalnym sklepie producenta.