NFC przyspieszy. Ale to nie koniec dobrych informacji

Wiele standardów technologicznych ulega zmianie – czy to w celu uzyskania większych prędkości, zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń czy ułatwienia życia użytkownikom. Właśnie opublikowano plany rozwoju jednego z najpopularniejszych (obok Bluetooth) współczesnych standardów komunikacji bezprzewodowej, czyli NFC.

Co zmieni się wkrótce w NFC?

NFC Forum – grupa odpowiedzialna za rozwój i standaryzację technologii – udostępnił dokument zdradzający, co w przyszłości zmieni się w technologii rozwijanej od ponad 20 lat, a bez której wiele osób nie wyobraża sobie dzisiaj wymiany drobnych danych czy płatności zbliżeniowych. Całość ma opierać się na sześciu kluczowych punktach.

Pierwszy z nich to praca nad transferem. Obecnie NFC umożliwia przesyłanie danych z prędkością 106 kilobitów na sekundę. W przyszłości prędkość miałaby wzrosnąć ośmiokrotnie, do 848 Kb/s. Oczywiście tej zmiany nie zobaczymy przy terminalu płatniczym. Dokument podaje przykład odczytu paszportu czy cyfrowych identyfikatorów, które często wykorzystują NFC do inicjacji wymiany danych, która jest kontynuowana przez szybsze standardy pokroju Wi-Fi czy Bluetooth. Zwiększając prędkości osiągane przez standard możliwe byłoby wykonywanie pełnego transferu przez NFC.

Oprócz tego, wyższa prędkość przyda się przy inteligentnych zamkach. Coraz silniejsze zabezpieczenia i nowe funkcje pokroju tymczasowego dostępu wymagają większy rozmiarów kluczy, przesyłanych często w obszarach o wysokiej przepustowości lub miejscach o dużych zakłóceniach falami radiowymi. Szybka wymiana danych to w tym przypadku szansa na optymalizację rozwiązań z zakresu IoT.

Kolejnym punktem rozwoju standardu jest wprowadzenie kompleksowych testów interoperacyjności trybu czytnika – jednego z trzech trybów komunikacji NFC, wykorzystywanego do odczytu lub zapisywania danych na pasywnych tagach NFC lub do wykonywania transakcji z innym urządzeniem. Wdrożenie tego rozwiązania zwiększyłoby niezawodność w wyżej wymienionych czynnościach.

Czy wiedzieliście, że NFC może służyć do bezprzewodowego ładowania urządzeń? Obecnie standard zapewnia moc ładowania rzędu 1 Wata – nie uzupełnicie tym zbyt szybko akumulatora w drugim smartfonie, ale do naładowania rysika czy zegarka sprawdzi się świetnie. W niedalekiej przyszłości specyfikacja NFC Wireless Charging 2.0 ma umożliwić m.in. odbiór energii przez więcej niż jeden moduł nasłuchujący.

Po co? Tu dokument bierze za wzór inteligentne okulary, gdzie dobrym miejscem na wstawienie ogniw są nauszniki. Nawet przy złożeniu szkieł mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi akumulatorami ułożonymi pod różnym kątem. Symultaniczne ładowanie obu ogniw znacznie przyspieszy i ułatwi proces. Oprócz tego maksymalna moc ładowania indukcyjnego przez NFC ma wzrosnąć do 3 W.

Przyszłość NFC to także wielofunkcyjne zbliżenia i udział w motoryzacji

Czwartym punktem na liście jest „Multi-Purpose Tap” – koncept, nad którym pracuje Forum od lat. Dzięki temu rozwiązaniu odczyt i zapis danych w trakcie połączenia mógłby uwzględniać kilka różnych akcji w tym samym czasie. Wystarczy wyobrazić sobie zakupy w sklepie. Obecnie chęć dokonania płatności, odczytania karty członkowskiej i wysłanie paragonu wymagałoby trzech przyłożeń urządzenia. W przyszłości wszystkie te działania będą wymagały jednego ruchu.

Przedostatnim punktem jest większa obecność NFC na rynku motoryzacyjnym. Współpraca z Car Connectivy Consortium i Intelligent Car Connectivity Ecosystem ma zaowocować w przyszłości m.in rozwiązaniem umożliwiającym komunikację rozbudowanych akcesoriów, z czego tylko jedno musi być wyposażone w akumulator – drugie urządzenie będzie mogło wykorzystać zdolność NFC do „pożyczenia energii”. Pod hasłem „rozwiązania hybrydowe” kryje się natomiast współpraca ze standardami Bluetooth Low Energy oraz Ultra-Wideband.

Ostatnim punktem dokumentu jest rozwój zabezpieczeń. Publikacja NFC Controller Security Profile pozwoli wzmocnić zabezpieczenia urządzeń wykorzystujących NFC, zwłaszcza w kwestii postkwantowej kryptografii.

Trudno określić, kiedy nowe rozwiązania zostaną rozpowszechnione – dużo zależy od certyfikacji zapewnianej przez odpowiednie organy i dopracowanie technologii. Najbliżej debiutu jest interoperacyjność w trybie czytnika, która ma pojawić się jeszcze w 2026 roku.