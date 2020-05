Deus Ex GO na Androida za darmo! To jedna z najlepszych mobilnych gier logicznych

Nie wiem jak u was, ale w moim mieście w tegoroczną majówkę pogoda nie dopisała, przez co zamiast rodzinnego grilla z domownikami, zadowolić się muszę graniem na konsoli i wspólnym oglądaniem filmów. Jeśli natomiast wy nie macie żadnego „planu B” na tegoroczny długi weekend, to Square Enix ma dla was ciekawą ofertę.

Seria Deus Ex nie ma się najlepiej, ale kilka lat temu dorobiła się bardzo przyjemnego przedstawiciela gier mobilnych w postaci Deus Ex GO. Jeśli graliście w Lara Croft GO lub Hitman GO to wiecie, na co się przygotować – masę świetnych pomysłów i wiele zagadek.

Co ciekawe, Deus Ex GO ma również dość rozbudowany edytor poziomów, a także… prostą fabułę! Może nie jest to nic szczególnego, ale fani serii z pewnością docenią kolejną historię w tym popularnym niegdyś uniwersum. Niestety, gra nie ma polskich napisów.

Miałem okazję kilka miesięcy kupić Deus Ex GO w promocji i jest to moim zdaniem jedna z najlepszych gier logicznych na rynku gier mobilnych. Na szczególne wyróżnienie z mojej strony zasługuje oprawa graficzna i wiele elementów wspólnych z dużym odsłonami serii Deus Ex.

To już trzecia rozdawana za darmo gra z serii GO od Square Enix, przez ostatnich kilka tygodni mogliśmy również pobrać Hitman GO i Lara Croft GO.

Deus Ex GO jest dostępne za darmo przez ograniczony czas w sklepie Google Play.

Standardowa cena tego tytułu to 29,99 zł, tak więc warto przypisać mobilnego Deus Ex do swojego konta. Niestety, wersja na iOS nie jest (na razie) przeceniona, jeśli się to zmieni, to poniżej znajdziecie aktualizacje newsa.

Graliście już w którąś z gier z serii GO na swoim smartfonie?

Źródło: Google Play