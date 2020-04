Dwie gry od Epic Games za darmo na majówkę. Będzie w co grać, bo ma padać

Zbliża się długi weekend majowy i niestety zapowiada się, że pogoda (jak często w majówkę) nie dopisze. Jestem jednak pewny, że wiele osób pozostanie w domach również ze względu na obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Spokojnie, Epic Games Store jak co tydzień zadbał o dostawę darmowych gier, więc gracze nie powinni się nadto nudzić w czterech ścianach.

W tym tygodniu użytkownicy platformy Epic Games Store mogą przypisać do swojego konta grę zarówno dla młodszych graczy, jak i tych nieco starszych. Który tytuł ogracie jako pierwszy?

Już prawie dziesięć lat minęło od premiery Amnesia: The Dark Descent, a przysięgnąć bym mógł, że było to niedawno. Nie można powiedzieć, by Amnesia była pionierem gier horror, jednak przyznać trzeba, że swojego czasu był to prawdziwy hit i o grze było niezwykle głośno szczególnie na platformie YouTube.

Dziś już możemy mówić o Amnesia: Mroczny Obłęd w kategorii gatunkowego klasyka, gdyż po latach wciąż nieźle się on broni. Na szczególne uznanie zasługuje nadal świetny klimat i historia samej gry, a i sam pomysł na niektóre mechaniki nawet dziś zasługuje na wyróżnienie.

Amnesia: The Dark Descent to pierwszoosobowa gra horror, w której (jak sugeruje tytuł) kierujemy bohaterem, który stracił pamięć. O ile oprawa graficzna dość mocno się już postarzała, to takie elementy gry, jak udźwiękowienie, level design czy klimat nadal trzymają bardzo wysoki poziom.

Minimalne wymagania Amnesia: The Dark Descent prezentują się następująco:

System operacyjny: Windows XP,

Procesor: 2,0 GHz,

Pamięć RAM: 2 GB,

Wolne miejsce na dysku: 3 GB,

Karta graficzna: Radeon X1000/GeForce 6 (zintegrowane i bardzo tanie karty graficzne mogą nie być obsługiwane).

Amnesia: The Dark Descent nie oferuje polskich napisów i jest dostępna tylko na sprzęt z systemem Windows.

Na Amnesia: The Dark Descent Epic jednak nie kończy. Drugą rozdawaną za darmo grą jest Crashlands, czyli kolorowy survival, który najmocniej przypomina mi Don’t Starve. Tytuł ten swojego czasu cieszył się dość sporą popularnością, a także zdobył wiele nagród. Niestety, Crashlands nie oferuje polskiej wersji językowej i jest dostępny jedynie na komputery z systemem Windows.

Amnesia: The Dark Descent i Crashlands są dostępne za darmo do 7 maja 2020 roku. Tego dnia, o godzinie 17:00, zostanie udostępniona kolejna darmowa gra.

I jeszcze jedna ważna informacja: od tej pory, by przypisać darmowe gry do swojego konta, uruchomić należy dwuetapową weryfikację konta. Zrobić to można w TYM miejscu.

Skorzystacie z promocji Epic Games Store, żeby nie nudzić się podczas majówki?

Źródło: Epic Games Store