Brać i grać! Hitman GO za darmo na iOS i Androida

Pomimo tego, że obecny stan marki Hitman jest całkiem niezły, to i tak mówi się, że najlepsze lata marka ta ma już dawno za sobą. Wiele osób z rozrzewnieniem wspomina Hitman: Krwawa forsa czy Hitman: Codename 47, jednak mało kto grał w Hitman GO — które chwilowo dostępne jest za darmo i w które również warto zagrać.

Mało jest gier mobilnych, do których wracałbym z sentymentem. Większość produkcji, w które grałem na swoim smartfonie i iPadzie to proste gry, które niestety mają niewiele do zaoferowania — zupełnie inaczej jest z Hitman GO.

Hitman GO

Pomysł na ten grę jest wręcz genialny w swojej prostocie. Twórcy postanowili przenieść formę Hitmana na… grę planszową. Dzięki temu stworzono moim zdaniem jedną z najlepszych gier mobilnych w historii, do której zdarza mi się co jakiś czas wracać. Przepis na sukces Hitman GO to połączenie prostych zasad, ładnej i minimalistycznej oprawy graficznej z masą świetnych pomysłów.

W grze poruszamy się po małych lokacjach, próbując — jak to w serii Hitman — zlikwidować nasz główny cel. Wszystko odbywa się w turach i całość najłatwiej opisać jako zgrabne połączenie skradanki z grą logiczną. Sterowanie jest banalnie proste i sprawdza się świetnie na ekranach dotykowych.

Hitman GO okazał się ogromnym sukcesem, dając początek nowym grom z serii GO takim jak Lara Croft GO czy Deus Ex GO. Mobilny Hitman został przeniesiony również na PlayStation 4, PlayStation Vita i PC, a nawet stworzono wersję na… VR!

Hitman GO jest dostępne za darmo przez ograniczony czas w sklepie Google Play i App Store.

Jesteście fanami gier z serii Hitman? W jaką odsłonę przygód łysego zabójcy graliście ostatnio i którą wspominacie najlepiej?

Źródło: Google Play, App Store

