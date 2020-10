Demon’s Souls na nowym materiale z rozgrywki. Wygląda rewelacyjnie!

Dwunastego listopada tego roku ukaże się remake gry, która zapoczątkowała słynną serię Dark Souls. Mieliśmy już okazję przyjrzeć się mu wcześniej, ale ze względu na zbliżającą się premierę, otrzymaliśmy kolejny materiał z rozgrywki, który zachwyca szczegółowością i atmosferą. Demon’s Souls nie może zawieść.

Zanim przejdziemy do fragmentów z rozgrywki – pytanie. Wiecie, jaka jest najlepsza część Dark Souls? Bloodborne. Jedna z najlepszych gier ekskluzywnych dla PlayStation 4, ba, dla wielu pewnie właśnie ta najlepsza. Może czymś takim okaże się właśnie remake Demon’s Souls, który będzie dostępny od razu również na polską premierę konsoli PlayStation 5 (ale wyłącznie w języku angielskim, niestety).

Po raz pierwszy tytuł ten ukazał się w 2009 roku i było za niego odpowiedzialne FromSoftware, które możecie kojarzyć oczywiście z Soulsów, ale także z Bloodborne czy Sekiro: Shadows Die Twice. Wydaniem tego remake’u jednak zajęło się Bluepoint Games, które zaś możecie powiązać z odświeżonym Shadow of the Colossus. Stąd warci są naszego zaufania, bo gracze nazywają go remakiem idealnym.

Demon’s Souls będzie klasą samą w sobie

Naturalnie Demon’s Souls wskoczy o te kilka klas wyżej od oryginału, ale na nowym materiale z rozgrywki widzimy, jak wiele pracy włożono w jego stworzenie. Chociaż to pewnie mogliśmy zobaczyć też wcześniej, przy okazji pierwszego materiału od PlayStation.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Ten nowy natomiast zaprezentował nam m.in. walkę z dwoma bossami, opancerzonym pająkiem i Flamelurkerem, których fani serii powinni znać doskonale. Wideo można obejrzeć w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę – sama gra zaoferuje natywne 4K przy trzydziestu lub dynamiczne 4K przy sześćdziesięciu klatkach właśnie.

I to, co udało nam się zobaczyć – zachwyca. W szczególności spodobał mi się moment w piątej minucie, kiedy bohater przebija mieczem przeciwnika od tyłu. Odpychając go kopniakiem, zniszczył w ten sposób stojącą przed nimi ławkę. Takie szczegóły z destrukcją otoczenia, to ja lubię.

Graliście w oryginał? Czy jednak wskoczycie w remake Demon’s Souls zupełnie na świeżo? Bo poza zmienioną oprawą graficzną, spodziewajcie się też ulepszonego sterowania i wszystkich nowych funkcji PlayStation 5.

Zobacz również: