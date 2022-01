Dell XPS 13 Plus bez klasycznego touchpada. Co w zamian?

Dell – oprócz swojej gamingowej serii laptopów Alienware – ogłosił także najnowszego ultrabooka stworzonego z myślą o biznesowych użytkownikach: Dell XPS 13 Plus. Urządzenie może okazać się jedną z najładniejszych konstrukcji wydanych w tym roku, za sprawą minimalistycznego wyglądu – świetnie wpasowanej klawiatury, a także ultracienkiej obudowy.

Dell XPS 13 Plus – oto, jak powinien wyglądać biznesowy laptop

Laptopy z serii Dell XPS są wydawane niemalże co rok – są to typowe biurowe urządzenia, cechujące się niższą wagą, smuklejszą konstrukcją oraz niskonapięciowymi procesorami. Przypominają one pod względem budowy, jak i wymiarów MacBooka, niemniej jednak najnowszy Dell XPS 13 Plus będzie nieco odmienny od poprzedników.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to klawiatura, gdzie pomiędzy klawiszami niemalże nie ma przestrzeni – wpasowuje się ona idealnie w panel. Co więcej, klawisze funkcyjne, w tym guzik „esc”, został odseparowany od reszty klawiatury i w laptopie Dell XPS 13 Plus są w postaci dotykowego panelu. Patrząc na urządzenie możemy się zastanawiać gdzie się podział panel touchpad.

źródło: businessinsider

Producent zaimplementował tu szklany panel, pod którym znajdują się haptyczne silniczki wibracyjne, które mają emitować fizyczne uczucie kliku. Jak to się sprawdzi w praktyce, tego nie wiemy. Testy Dell XPS 13 Plus na pewno to zweryfikują.

A jak wygląda specyfikacja laptopa? W głównej mierze zależy ona od wersji, jaką zakupimy. Na pokładzie podstawowej konfiguracji urządzenia znajdzie się 13,4-calowy wyświetlacz w proporcjach 16:10 1920 x 1200 pikseli (WUXGA), natomiast w najlepszym wariancie wyświetlacz będzie dotykowy panel, pracujący w rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli. Nad ekranem zamontowana jest kamera internetowa 720 p, zgodna z Windows Hello.

Sercem urządzenia w najtańszej konfiguracji będzie procesor Intel Core i5-1240P z 12 rdzeniami fizycznymi (4 wydajnościowymi + 8 energooszczędnymi) oraz 16 wątkami o PBP na poziomie 28 W. Najbardziej zaawansowany wariant producent wyposaży w CPU i7-1280P z 14 rdzeniami (6+8) i 20 wątkami. Niezależnie od wersji, Dell XPS 13 Plus ma do dyspozycji jedynie zintegrowany układ graficzny Iris Xe.

źródło: businessinsider

Procesor będzie wspierany 8 do 32 GB pamięci operacyjnej na kościach LPDDR5-5200, a także 256 GB – 2 TB SSD PCIe NVMe M.2. W kwestii portów jest tu dość podstawowo, ponieważ laptop ma jedynie dwa złącza USB-C Thunderbolt 4. Warto dodać, że producent dodał do zestawu adapter USB-C do USB-A.

Dell XPS 13 Plus jest zasilany przez akumulator o pojemności 55 Wh z funkcją szybkiego ładowania, która ma naładować urządzenie do 80% w zaledwie godzinę.

Laptop ma być dostępny już wiosną w cenie zaczynającej się od 1199 dolarów (równowartość ~4830 złotych).