Wojna hybrydowa. Dell prezentuje konkurenta dla Microsoft Surface Pro

Dell XPS 13 to bez wątpienia linia jednych z najlepszych mobilnych laptopów na rynku ostatnich lat. Nic zatem dziwnego, że wielu użytkowników z wypiekami na twarzy czekało na modele z 2022 roku. Te zostały ostatnio pokazane, ale producent dzisiaj pokusił się również o jedną nowość – Dell XPS 13 2 w 1 to urządzenie w stylu Microsoft Surface Pro.

Reklama

Dell XPS 13 2 w 1 zapowiada się fantastycznie

Dell ogłosił dzisiaj, że do linii produktowej na 2022 rok dołącza nowy przedstawiciel serii XPS 13. Mowa o modelu 9315, który jest urządzeniem 2 w 1, czyli tzw. hybrydą. Bazą jest tablet z procesorem Intela, do którego można podłączyć dedykowaną klawiaturę – dokładnie tak, jak w Microsoft Surface Pro.

Nowy komputer będzie wyposażony w procesor 12. generacji Intel i5-1230U lub i7-1250U, a więc w 12-wątkowe procesory niskonapięciowe z 10 rdzeniami podzielonymi na dwa klastry – 2 wydajne rdzenie i 8 o zwiększonej energooszczędności. Komputer będzie można sparować z maksymalnie 16 GB pamięci RAM (lutowanej) i dyskiem PCIe o pojemności 1 TB.

Design urządzenia robi naprawdę świetne wrażenie przede wszystkim dzięki dość skromnym ramkom – mają one zaledwie 9 mm szerokości. Ramki te okalają 13,3-calowy dotykowy ekran o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 3K. Wyświetlacz może pochwalić się maksymalną jasnością na poziomie 500 nitów, 100-procentowym pokryciem sRGB i świetnym kontrastem 1800:1. Dodatkowo ekran pokryty jest szkłem Gorilla Glass 7, a więc powinien być dość odporny na zarysowania. Z kolei obudowa urządzenia jest wykonana z aluminium.

8.5 Ocena 8.2 Ocena 0 Ocena

Słabo wypadają natomiast porty I/O, ale to akurat domena niemal każdego nowoczesnego mobilnego urządzenia. Dell XPS 13 2 w 1 otrzyma tylko 2 porty Thunderbolt 4, ale producent do zestawu dołączy przejściówkę na USB typu A i audio jack 3,5 mm audio.

Nie mogło też zabraknąć niezwykle charakterystycznej dla tego typu urządzeń klawiatury. Projekt XPS Folio jest bardzo podobny do tego, co znamy z Microsoft Surface, a więc mówimy o dopinanej klawiaturze zintegrowanej z etui. Niestety, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Microsoftu, również tutaj za to akcesorium przyjdzie nam dodatkowo zapłacić. Opcjonalnie można również wyposażyć się rysik.

XPS Folio wydaje się jednak być w przypadku XPS 13 2 w 1 akcesorium niemal obowiązkowym. O ile komputery z rodziny Surface Pro mają zintegrowaną z obudową podpórkę, o tyle nowy produkt Della jest jej pozbawiony. Oznacza to, że nie można go postawić na biurku bez skorzystania z dedykowanej klawiatury XPS Folio lub innego stojaka.

O tym, że nowy sprzęt jest nastawiony na mobilność świadczy również to, że będzie dostępna wersja z modemem 5G. W tym przypadku następuje również drobna zmiana wizualna – tylny aluminiowy panel jest zastąpiony szkłem Gorilla Glass 7. To wszystko, aby wzmocnić sygnał anten.

Jak podaje producent, nowy sprzęt ma pojawić się na rynku już tego lata. Dokładna data rozpoczęcia sprzedaży nie jest znana, ale z pewnością nie jest ona odległa. Niestety, cena urządzenia nie została ujawniona, ale patrząc na to, że najtańszy przedstawiciel serii XPS 13 startuje od 999 dolarów, można przypuszczać, że tanio nie będzie.