Już możecie zamawiać te śliczne kontrolery DualSense dla PlayStation 5. Czerwony jest trochę droższy

Białe kontrolery DualSense od PlayStation 5 wyglądają całkiem fajnie i Sony długi czas opierało się możliwościom dostosowania ich do gustu użytkownika. Teraz można jednak zamawiać pady w nowych barwach.

PlayStation 5 już nie takie monotematyczne

Sony przez jakiś czas było bardzo wierne designowi kontrolerów DualSense, który zaproponowało wraz z PlayStation 5. Wszak biało-czarne pady bardzo dobrze dopasowują się do barw samej konsoli. Gracze zaczęli jednak kręcić nosem na to, że nie mają wystarczającego pola do popisu, chcąc mieć choć niewielki wpływ na to, jak będą wyglądać pady. To tym bardziej irytowało, że posiadacze Xbox Series S|X mogli sobie wybrać kontrolery w jednym z czterech kolorów. Przyszedł jednak i czas na PlayStation – niedawno zaprezentowano DualSense w nowych barwach, a teraz można je zamawiać.

Reklama

Czarny i czerwony DualSense do kupienia

W sklepach internetowych można już zamawiać kontrolery DualSense w kolorach Midnight Black i Cosmic Red. Zwłaszcza wersja czerwona przykuwa wzrok, choć okazuje się, że jest także droższa.

Za DualSense w wersji czarnej zapłacimy tyle, co za podstawowego, białego pada do PlayStation 5, czyli 319 złotych. Czerwony kontroler to już jednak wydatek 349 złotych.

Jak podaje sklep Media Expert, w tym momencie można tylko zamawiać kontrolery w nowych kolorach. Planowana data premiery to 11 czerwca, co będzie zapewne równoznaczne z wysyłką.

Ciekawe, czy wkrótce pojawią się zestawy PlayStation 5 z nowymi kolorami kontrolerów. To by było dość ciekawe!