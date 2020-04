Darmowy weekend w Call of Duty: Modern Warfare. To idealna okazja na wypróbowanie świetnej strzelanki

Graczom długo musieli czekać na naprawdę świetną odsłonę serii Call of Duty. Nadzieje na udany powrót cyklu zostały spełnione przy okazji premiery Call of Duty: Modern Warfare w październiku 2019 roku. Gra sprzedała się fenomenalnie, a na naszym portalu zdobyła najwyższą możliwą ocenę. Activision przygotowało specjalne wydarzenie, dzięki któremu osoby niezdecydowane na zakup będą mogły wypróbować ten tytuł całkowicie za darmo.

Darmowy weekend CoD: Modern Warfare, jednak na specjalnych warunkach

Gracze posiadający na swoich dyskach darmową produkcję Call of Duty: Warzone, będą mogli bezpłatnie wypróbować większość trybów dostępnych w Modern Warfare. Od 3 do 6 kwietnia 2020 roku za darmo udostępniona zostanie specjalna „playlista”, w ramach której będzie można zagrać na dwóch mapach: Atlas Superstore i Shoot House. Lista udostępnionych trybów prezentuje się następująco:

Team Deathmatch,

Kill Confirmed,

Domination,

Hardpoint,

Headquarters.

Na brak różnorodności zdecydowanie nie można więc narzekać.

W okresie trwania darmowego weekendu podwojono wszystkie zdobywane przez gracza punkty doświadczenia, co znacznie ułatwi start osobom dopiero zaczynających swoją przygodę w Call of Duty. Wszystkie postępy (w tym te, zdobywane w ramach Battle Pass) współdzielone są między Call of Duty: Modern Warfare i Warzone, więc nie musimy się martwić o granie bez poczucia robienia postępów. Po zakupieniu pełnej wersji gry zdobyte punkty doświadczenia oraz przedmioty przeniosą się na profil gracza CoD.

Ponadto CoD: Modern Warfare jest aktualnie objęte niemałą przeceną na wszystkich platformach, a w gratisie do zakupu cyfrowego dodawany jest gratis pakiet XRK Weapons Pack, zawierający legendarny karabin maszynowy oraz schemat wykonania pistoletu.

Warto przypomnieć również, że wszystkie osoby posiadające Call of Duty: Warzone oraz Modern Warfare mogą (lub zależnie od platformy, będą mogły) zakupić odświeżoną wersję Call of Duty: Modern Warfare 2, która – jak do tej pory – zebrała bardzo pozytywne oceny od graczy.

Call of Duty: Modern Warfare oraz Warzone dostępne są na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Darmowy weekend dotyczy wszystkich platform.

