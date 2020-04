Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered – wymagania sprzętowe dla PC. Rosjanie sobie nie zagrają

Dwa dni temu dość niespodziewanie zadebiutowało Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered — póki co tylko na PlayStation 4. Gra pojawi się jednak nieco później na pozostałych platformach, a Activision opublikowało nawet oficjalne wymagania sprzętowe.

Tak szybka premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered była dla wielu graczy sporym zaskoczeniem. W sieci co prawda pojawiały się drobne przecieki, że odświeżona wersja tego legendarnego dla wielu FPS wkrótce pojawi się na rynku, ale chyba nikt nie spodziewał się tak szybkiej premiery. Na razie w odświeżonego COD-a mogą zagrać jedynie użytkownicy PlayStation 4.

No chyba, że ci mieszkają w Rosji, ale o tym za chwilę. Najpierw zaznaczę, że Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered pojawi się w dystrybucji cyfrowej również na PC, a także Xbox One i to jeszcze w tym miesiącu! Premiera zaplanowana jest na 30 kwietnia 2020 roku. Jeśli zastanawiacie się, czy odświeżone Modern Warfare 2 ruszy na waszym PC to poniżej możecie zerknąć na wymagania sprzętowe tego tytułu.

Minimalne wymagania:

System operacyjny: Windows 7, 8, 10 64-bit

Procesor: Intel Core i3-4340 lub AMD FX-6300

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 670, NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon HD 7950

Miejsce na dysku: 80 GB

Zalecane wymagania:

System operacyjny: Windows 10 (64 bit)

Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD Ryzen R5 1600X

Pamięć RAM: 12 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 970, NVIDIA GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon R9 390, AMD Radeon RX 580

Miejsce na dysku: 80 GB

„No Russian” nadal wywołuje kontrowersje

Oryginalne Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutowało na rynku w listopadzie 2009 roku, wywołując niemałą burzę wokół siebie. Winowajcą była misja „No Russian”, w której to braliśmy udział w zamachu na cywilach na jednym z rosyjskich lotnisk. Misja ta była na tyle kontrowersyjna, że Activision postanowiło w pewnym stopniu ocenzurować tę scenę na rosyjskim rynku. Dziś, ponad 10 lat po tym wydarzeniu, „No Russian” nadal wywołuje kontrowersje, choć chyba nieco mniejsze niż kiedyś.

Przy okazji Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered nie zdecydowano się już na ocenzurowanie gry na rynku rosyjskim przez co… gra w ogóle się tam nie pojawiła, a przynajmniej na czas premiery. Na razie najnowszej gry Activision nie znajdziemy w rosyjskim PS Store i nie podano dokładnego powodu takiej decyzji — ale chyba każdy domyśla się, że chodzi o misję „No Russian”.

Kupiliście już Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered? Gra jest od kilku dni dostępna na PlayStation 4, a 30 kwietnia pojawi się także na PC i Xbox One.

Źródło: Battle.net, eurogamer.net

