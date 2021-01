Aktywuj sobie pakiet 3 GB darmowego internetu od T-Mobile

Raz w tygodniu, a czasami i częściej, T-Mobile oddaje w ręce klientów sieci drobny prezent. Ten, który da się odebrać już dziś, może przydać się na przykład podczas weekendowych wycieczek za miasto.

3 GB internetu od T-Mobile

Zwykle prezenty w ramach promocji Happy Fridays dotyczą pakietu internetowego lub jakiejś zniżki na wybrane smartfony w sklepie operatora T-Mobile. Nie inaczej jest tym razem – sieć oddaje do dyspozycji klientów 3-gigabajtowy pakiet internetowy. Nie jest to jakaś ogromna paczka danych, ale w zupełności wystarczy, by obejrzeć w weekendowy wieczór jakiś film lub posłuchać muzyki przez przez serwis streamingowy podczas spaceru.

Jak odebrać prezent?

T-Mobile nigdy nie robiło klientom pod górkę – odebranie pakietu 3 GB jest dziecinnie proste. Można to zrobić na dwa sposoby:

podczas odwiedzin w aplikacji Mój T-Mobile

przez wysłanie SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800

Zlecenie aktywacji bonusu powinno poskutkować włączeniem pakietu w ciągu 72 godzin. W przypadku użytkowników MIX i na kartę pozostanie on ważny przez 7 dni, natomiast osoby posiadające abonament będą mogły korzystać z prezentu do końca cyklu rozliczeniowego. To wszystko!

Przy okazji przypomnę, że jeśli jesteśmy abonentami Play, a jeszcze tego nie zrobiliśmy, to warto odebrać prezent w postaci półrocznego dostępu do Amazon Prime Video. Bierzmy, co dają, i cieszmy się weekendem!