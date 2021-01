W nowej taryfie GO! dla klientów T-Mobile na kartę, można chomikować gigabajty do woli

Możliwość kumulowania gigabajtów, zbieranych całymi miesiącami, była swego czasu standardem w ofertach na kartę, ale dziś nie jest już tak powszechna. T-Mobile przywraca ten przywilej w taryfie GO!

W T-Mobile GO! można teraz kumulować gigabajty

T-Mobile GO! jest dość świeżą wariacją na temat ofert numerów na kartę – Magentowi wprowadzili ją w październiku ubiegłego roku. Po kilku miesiącach przyszedł czas na uatrakcyjnienie taryfy, z czego ucieszą się ci, którzy lubią kumulować gigabajty „na czarną godzinę”. Jak to działa?

Po zakupie startera w taryfie GO! i doładowaniu konta za 30 złotych klient automatycznie otrzymuje bezpłatny pakiet 15 GB na 30 dni. Następnie może przejść do aplikacji Mój T-Mobile, gdzie może aktywować jeden z wariantów usług – „S”, „M” lub „L”. W wypadku tej ostatniej opcji, przez 30 dni użytkownik zyska 30 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do usługi Supernet Video DVD – czyli możliwość korzystania z TikToka, YouTube czy Netflixa bez utraty gigabajtów. I teraz docieramy chyba do najprzyjemniejszej części oferty.

Dodatkowe paczki GB po doładowaniu

Każde doładowanie w T-Mobile GO! nagradzane jest premią gigabajtów, zależną od wysokości tego doładowania. Jeśli tylko zmieścimy się w terminie ważności usługi, to w zamian dostaniemy dodatkowy pakiet przydatny podczas surfowania po sieci. Jeśli po czasie sprawdzimy ilość przyznanych nam gigabajtów w aplikacji, będziemy mogli zauważyć, że niewykorzystane pakiety nie przepadają, a kumulują się.

W wypadku, gdy większość czasu w ciągu dnia jesteśmy podłączeni do sieci Wi-Fi w domu czy w pracy, to być może takie chomikowanie gigabajtów nam się specjalnie nie przyda, ale ci, którzy spędzają sporo czasu w ruchu, mogą docenić fakt, że niewykorzystane dane nie będą tracone z chwilą dokonania kolejnego odnowienia pakietu usług.

Po więcej szczegółów można udać się na stronę T-Mobile lub szperać w poszukiwaniu detali w Regulaminach oferty „Bez limitów” oraz „GB po doładowaniu”.