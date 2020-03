Masz firmę i numer w T-Mobile? Przysługuje ci 10 GB darmowego internetu

Jak dotąd, to posiadacze numerów na kartę częściej mogli cieszyć się z dodatkowych gigabajtów internetu, oddawanych klientom przez T-Mobile. Sieć nadrabia te zaległości, umożliwiając klientom biznesowym włączenie bezpłatnego pakietu 10 GB.

Coraz częściej wykorzystujemy komunikatory do utrzymywania ze sobą kontaktu, a w ostatnich tygodniach wzrosło zapotrzebowanie na wykorzystanie do tego czatów wideo. Pochłaniają one jednak w zastraszającym tempie nasze pakiety danych, dlatego nieocenioną pomocą ze strony operatorów telefonii komórkowej są udostępniane regularnie darmowe gigabajty danych.

Jak donosi T-Mobile, w ciągu ostatnich dwóch tygodni klienci indywidualni sieci aż 650 tysięcy razy aktywowali oferowane przez operatora darmowe pakiety danych. Dlatego zaplanowano taką paczkę internetu także dla klientów biznesowych. Promocją objęci zostaną klienci biznesowi korzystający z taryf: Magenta Biznes Internet S oraz DATA JUMP i JUMP proFirma z limitowaną transmisją danych.

Jak aktywować pakiet 10 GB?

To zależy, z jakiej oferty korzystamy.

W przypadku taryf Magenta Biznes Internet S oraz DATA JUMP nie trzeba robić nic – aktywacja dodatkowych pakietów danych przeprowadzona zostanie automatycznie. Kiedy paczka 10 GB będzie aktywowana, klienci dostaną od operatora informację przez SMS.

Mając numer w opcji JUMP proFirma, aktywacja usługi odbywa się na życzenie klienta, za pośrednictwem aplikacji Mój T‑Mobile. Usługę będzie można włączyć do 30 kwietnia – później możliwość ta przepadnie. Przyznane pakiety we wszystkich opcjach taryfowych będą obowiązywały w bieżącym oraz kolejnym okresie rozliczeniowym.

źródło: informacja prasowa

