Masz abonament w Orange? Oto jak możesz za darmo przetestować sieć 5G!

Orange hucznie uruchomiło sieć #hello5G już w lipcu ubiegłego roku, ale możliwość korzystania z niej mieli wyłącznie abonenci wybranych taryf. Teraz ich lista jest mocno rozszerzana.

Sieć 5G dla każdego abonenta Orange

Jak dotąd, z sieci #hello5G można było cieszyć się wyłącznie opłacając droższe abonamenty:

Plan Mobilny 75,

Orange Love Extra lub Premium,

Plan Firmowy L lub XL,

korzystając z Orange Flex w opcji 80 złotych lub z oferty na kartę za 39 złotych. Klienci dostawali ponadto dodatkowe 40 GB internetu, by zwiększone zapotrzebowanie na dane nie zrujnowało ich podstawowych pakietów internetowych.

Teraz Orange rozszerza możliwość korzystania z sieci 5G (2100 MHz) wszystkim abonentom z małymi wyjątkami. Takiej opcji nie udostępniono na przykład abonentom internetu mobilnego (bez usług telefonicznych) oraz korzystającym z abonamentu w nju mobile.

Błyskawiczny internet 5G na smartfonie – idealnie!

Komu więc po drodze z nową promocją? Blog Orange podaje, że będą to klienci posiadający wybrane oferty indywidualne lub plany dla firm:

Plan Mobilny 35, 45 i 55,

Plan Komórkowy,

Orange Love, Orange Love Mini i Standard, Orange Love Extra lub Premium, zakupione przed 11 marca 2020 roku,

Plan Firmowy S i M oraz oferta Dla Firm.

Co ważne, darmowy dostęp do sieci 5G jest ograniczony czasowo. Promocja, która go umożliwia, potrwa do 30 kwietnia 2021 roku. Po tym terminie, dostęp do 5G w ofertach nieobejmujących tej funkcjonalności wygaśnie. Chodzi więc o wszystkich abonentów, którzy teraz włączą sobie opcję 5G, korzystający z powyższych taryf. Dla klientów, którzy już od lipca mieli włączoną obsługę #hello5G nie zmieni się nic.

Jak włączyć sieć 5G w swoim telefonie?

Co raczej oczywiste, musimy mieć telefon z modemem 5G. Jeśli korzystamy z jednej z wyżej wymienionych abonentów, wystarczy, że odwiedzimy aplikację Mój Orange. Tam przechodzimy kolejno przez opcje menu „Pakiety i usługi” -> „Internet” -> „Możliwość korzystania z 5G”. Aktywacja promocji jest bezpłatna.

Raczej jasne jest, że sieć 5G od Orange nie działa zawsze i wszędzie. Mapa zasięgu #hello5G znajduje się na stronie operatora, a więcej informacji o tym szybkim internecie mobilnym znajduje się tutaj.

Korzystamy!