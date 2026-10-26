Podstawowe aplikacje Microsoft Office (Microsoft 365)
Źródło: Microsoft
Oprogramowanie

Bez programów Microsoftu się nie da? Na to wygląda

Wojciech Kulik·
Strona główna
Oprogramowanie
Bez programów Microsoftu się nie da? Na to wygląda

Microsoft zdominował rynek komputerowych systemów operacyjnych i pakietów biurowych. Duńczycy chcieli się od Amerykanów uniezależnić, ale po roku doszli do wniosku, że się nie da.

Dania chciała zastąpić oprogramowanie Microsoftu. Nie wyszło

W połowie 2025 roku rząd Dani ogłosił, że nie chce by, jego kraj był tak bardzo zależny od Microsoftu i innych amerykańskich korporacji, szczególnie ze względu na niestabilną administrację Donalda Trumpa. Dlatego właśnie zadecydował o stopniowym wycofaniu się z systemu Windows 11 na rzecz dystrybucji Linux, a także z pakietu Microsoft Office i zastąpienie go brytyjskim oprogramowaniem Collabora. Nie przedłużając: plan się nie powiódł.

Duński portal ComputerWorld poinformował, że projekt zakładający zmniejszenie uzależnienia od amerykańskich gigantów technologicznych został porzucony. Rzecznik rządu potwierdził, że eksperyment dobiegł końca i nie będzie kontynuowany.

Techniczne problemy doprowadziły do zmiany planów

W ramach programu pilotażowego 38 pracowników na szczeblu ministerialnym zaczęło korzystać z aplikacji Collabora w miejsce pakietu Office. Chociaż nie dokonano szczegółowej oceny, i tak zrezygnowano z tego pomysłu. Powodem był szereg problemów, na jaki skarżyli się testerzy. Dotyczyły one przede wszystkim formatowania dokumentów, a ich źródłem najpewniej było opieranie się brytyjskiego oprogramowania na formacie ODF (Open Document Format) zamiast OOXML (firmy Microsoft).

Problemy z formatowaniem dokumentów (a właściwie z różnicami w formatowaniu) jest znany chyba wszystkim użytkownikom alternatywnych pakietów biurowych, takich jak OpenOffice czy LibreOffice. Ten ostatni jednak w ostatnich latach dokonał sporego progresu w tym kontekście.

Nie tylko Dania. Więcej krajów chce się uniezależnić od Microsoftu

Chociaż jednak duński projekt zakończył się porażką, wyraźnie widać trend polegający na wdrażaniu podobnych inicjatyw. Niemiecki land Szlezwik-Holsztyn również chce zrezygnować z oprogramowania Microsoftu, Francuzi zamierzają zastąpić Windowsa którąś z linuksowych dystrybucji, brytyjska rada miejska rozważa porzucenie pakietu Office, a Unia Europejska aktywnie poszukuje alternatywy dla komunikatora Teams.

Taka dominacja, jaką może się pochwalić Microsoft, ma swoje złe i dobre strony. Te pierwsze dotyczą przede wszystkim uzależnienia od pojedynczej korporacji i sytuacji politycznej w jej kraju. Z drugiej strony oznacza to jednak wspólny standard, co znacząco ułatwia pracę. Pytanie tylko, co jest ważniejsze.

Zobacz również

Obserwuj nas