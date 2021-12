Żyjemy w takich czasach, że nie musimy się martwić o jutro. A przynajmniej w teorii, bo nigdy do końca nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień. Czy Polsce grozi blackout? Jak się na niego przygotować? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało krótki poradnik.

Reklama

Czy Polsce grozi blackout? Jak się na niego przygotować?

Wiecie, kim są preppersi? To osoby, które są przygotowane na ekstremalne sytuacje, takie jak kataklizm czy właśnie blackout. A czym właściwie jest blackout? Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jest to rozległa awaria energetyczna i należy do najpoważniejszych zagrożeń m.in. dla infrastruktury krytycznej. Brak energii elektrycznej nawet przez krótki czas powoduje nie tylko całkowitą dezorganizację warunków życia ludności, ale może mieć wpływ bezpieczeństwo obywateli i państwa.

Wydawać by się mogło, że w wysokorozwiniętym kraju, takim jak Polska, blackout jest niemożliwy. I faktycznie, jest to sytuacja ekstremalna, ale na pewno nie niemożliwa. Dlatego właśnie na profilu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowano mini-poradnik, jak się na nią przygotować.

Reklama

RCB zaleca, aby trzymać latarkę, świece, apteczkę i dokumenty w łatwo dostępnym miejscu. Ponadto dobrze też mieć w zasięgu ręki przenośną ładowarkę – tzw. power bank. Niezbędne jest także przygotowanie zapasów jedzenia, które nie wymaga prądu przy przechowywaniu i przygotowywaniu.

Opublikowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszedł się lotem błyskawicy, powodując nie lada zamieszanie wśród internautów. Niektórzy dodali swoje sugestie, jak jeszcze można przygotować się na tak ekstremalną i nieprzewidzianą sytuację – na przykład wypłacić zawczasu pieniądze z konta (w przypadku braku prądu żaden bankomat ani system bankowy oraz terminal płatniczy nie będzie działał), a także mieć zawsze zatankowane do pełna auto.

Co jednak mają wtedy zrobić właściciele pojazdów elektrycznych? Cóż, w przypadku blackoutu znajdą się w bardzo niekorzystnej sytuacji, podobnie jak osoby, które mają pusty bak.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja jednak – na chwilę obecną Polska nie jest zagrożona blackoutem. Jednocześnie wytłumaczyło, że post, który uprzednio opublikowano, ma charakter działań edukacyjnych i prewencyjnych.