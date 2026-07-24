Sklep nie chce przyjąć zwrotu słuchawek? Znaj swoje prawa

Są urządzenia, których zwrot jest zdecydowanie trudniejszy. O ile przy odsyłaniu smartfona czy tabletu nikt raczej nie robi problemu, to już słuchawek dousznych i dokanałowych wielu sprzedawców nie chce przyjmować z powrotem. Jak wygląda to z perspektywy prawa? Raz na zawsze wyjaśnić to postanowił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a konkretnie Jagoda Kruszewska z Departamentu Komunikacji.

Czy można zwrócić słuchawki douszne zakupione online?

Zasadniczo prawo mówi, że w przypadku zakupów stacjonarnych możliwość zwrotu towaru zależy od dobrej woli sprzedawcy, ale przy zakupach online taka możliwość jest wpisana do ustawy o prawach konsumenta. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są sytuacje, w których produktów po otwarciu zapieczętowanego opakowania nie można bezpiecznie sprzedać dalej ze względów zdrowotnych lub higienicznych. Informacja na ten temat musi zaś zostać przekazana klientowi jeszcze przed dokonaniem przez niego zakupu.

Nie można zatem zwrócić kosmetyków z naruszoną plombą czy też soczewek kontaktowych, ponieważ po otwarciu tracą swoje właściwości. Niektórzy sprzedawcy pod to samo podciągają słuchawki douszne i dokanałowe ze względu na to, że mają bezpośredni kontakt z ciałem. UOKiK wyraźnie zaznacza jednak, że to za mało, by pozbawić Cię prawa do odstąpienia od umowy.

UOKiK wyjaśnia prawo do zwrotu słuchawek dousznych (źródło: UOKiK)

Ile jest czasu na zwrot towaru zakupionego przez internet?

Krótko mówiąc: słuchawki douszne i dokanałowe nie są produktem higienicznym i dlatego też w przypadku zakupów online klient zawsze ma prawo do zwrotu. Obowiązują tu dwa terminy, których trzeba przestrzegać: ma się 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następującego po dniu odbioru paczki) na zgłoszenie chęci zwrotu oraz kolejne 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia wysłania wspomnianego oświadczenia) na fizyczne nadanie paczki ze zwrotem.

Na marginesie dodam, że poza produktami higienicznymi prawo do zwrotu nie dotyczy również rzeczy robionych na specjalne zamówienie, produktów z kodem licencyjnym oraz towaru, który szybko się psuje (np. jedzenia). W przypadku sprzętu raczej nie ma problemu z odstąpieniem od umowy (przynajmniej jeśli chodzi o to, co mówi prawo).