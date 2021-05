The Last of Us Part II w 60 FPS! Patch poprawiający wydajność już dostępny na PlayStation 5

Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że The Last of Us Part II było jedną z dwóch najważniejszych premier zeszłego roku, jeśli mowa o segmencie gier wysokobudżetowych. Dlatego też tym bardziej jest mi miło napisać, że posiadacze gry wraz z konsolą PlayStation 5, mogą już od dzisiaj przeżyć tę przygodę w 60 klatkach animacji na sekundę, bez dodatkowych opłat.

The Last of Us Part II v.1.08

Jak podaje PlayStation Blog w swoim wpisie o aktualizacji, taka poprawka była już przez graczy wyczekiwana niemalże od premiery najnowszego sprzętu Sony. Co ciekawe, wielu obstawiało, że podobnie jak w przypadku pierwszej odsłony The Last of Us, PlayStation pokusi się o płatny remaster.

Byłaby to całkiem logiczna decyzja, bo wierzę iż znalazło się grono osób chętne zapłacić za taki upgrade. Zemsta Ellie potrząsnęła rok temu całą branżą, powodując od absolutnych zachwytów po pełne nienawiści komentarze w kierunku twórców oraz aktorów biorących w produkcji udział. Osobiście uważam, że pod kątem wykorzystanej technologii, pisania fabuły w grach oraz produkcyjnego szlifu, The Last of Us Part II już na PlayStation 4 jest kamień milowym dla branży gier konsolowych.

Podobnie jak w przypadku ostatniej aktualizacji do Ratchet & Clank, pozycja wykrywając PlayStation 5, odblokowuje w ustawieniach tryb 60 klatek na sekundę. Co ciekawe, blog wspomina o “celowaniu w 60 klatek na sekundę”, co może sugerować pewne spadki jakości animacji. Jestem jednak pewien, że jeśli coś będzie nie tak, ekipa z Digital Foundry poinformuje nas o tym w mgnieniu oka.

Walka już była niesamowicie dynamiczna w The Last of Us Part II na PlayStation 4. Teraz, w 60 klatkach na sekundę, to musi prezentować się fantastycznie

Zagadki wstecznej kompatybilności na PlayStation

Trzeba jednak przyznać, że Sony ma w przypadku swoich konsol i wstecznej kompatybilności zadanie o wiele trudniejsze niż Microsoft. Już na PlayStation 4 właściciele platformy byli zmuszeni do portowania najbardziej lukratywnych gier z PS3 ze względu na niewygodną architekturę procesora CELL, co powoduje że do tej pory wiele tytułów utknęło na starszych sprzętach Sony.

W przypadku PlayStation 5 jednak, wygląda na to że sporo gier first-party otrzyma dedykowane łatki, mające poprawić jakość rozgrywki na nowej generacji konsol. Sony w swoim wpisie na blogu wskazuje na to, że będzie robić wszystko, by odblokować pełnię możliwości najnowszych konsol. To co Sony, kiedy patch do Bloodborne?