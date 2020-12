Zagraj w Cyberpunk 2077 jako jeden z pierwszych graczy w Polsce! Media Expert ma świetną propozycję

Obecnie trwająca pandemia ma wpływ na wiele aspektów naszego życia, również rozrywkę. Kiedyś, premierze tak dużej i wyczekiwanej gry jak Cyberpunk 2077 z pewnością towarzyszyłaby nocna premiera w sklepach, która teraz z racji pandemii nie jest wskazana — co jest w pełni zrozumiałe. Sklep Media Expert wraz z firmą InPost znalazł jednak rozwiązanie tej sytuacji.

Nocna premiera Cyberpunk 2077 w Paczkomatach InPost!

Już tylko tydzień dzieli nas od premiery Cyberpunka 2077 – prawdopodobnie najbardziej oczekiwanej gry tego roku. Po aż czterech opóźnieniach daty premiery, gracze w końcu będą mieć możliwość zaznajomienia się z najnowszym dziełem CD Projekt RED.

Większość z nas będzie pewnie chciała zrobić to jak najszybciej, najlepiej już zaraz po północy — i jak się okazuje, będzie to możliwe! Media Expert wraz z Paczkomatami InPost postanowił zorganizować swoim klientom nocną premierę Cyberpunka 2077!

By skorzystać z nocnej premiery Cyberpunka 2077, wystarczy do 7 grudnia do godziny 15:00 zamówić swoją kopię gry w Media Expert i wybrać w pełni darmową wysyłkę do Paczkomatu i… to tyle! Nasza gra zostanie dostarczona do Paczkomatu z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu będziemy mogli odebrać zamówionego Cyberpunka już minutę po północy. Więcej informacji znajdziecie na stronie InPostu i Media Expert.

By być jednak w pełni uczciwym, trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest to pierwsza taka akcja w Polsce, bo nocne premiery dzięki Paczkomatom InPost odbywały się już wcześniej. Między innymi wykorzystano ten sposób dystrybucji podczas premiery Ghost of Tsushima.

Premiera Cyberpunk 2077 (po naprawdę wielu przesunięciach…) została zaplanowana na 10 grudnia 2020 roku. Gra dostępna będzie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Posiadacze konsol nowej generacji również będą mogli zagrać w Cyberpunka 2077 dzięki kompatybilności wstecznej.

W przyszłym roku ma pojawić się również bezpłatna aktualizacja gry, ulepszająca produkcje CD Projekt RED na PlayStation 5 i Xbox Series S|X.

Zobacz też: