Facebook wprowadza funkcję, którą przeglądarki mają od zawsze

Firma Meta i należące do niej portale często kojarzą się nam z nowoczesnymi i innowacyjnymi funkcjami. Okazuje się jednak, że niektóre nowości wprowadzane na Facebooka to rozwiązania znane nam od lat. Tak jest też w tym przypadku.

Facebook wprowadza historię przeglądania

Linki udostępniane na Facebooku przez naszych znajomych, lub też przez obserwowane przez nas profile, domyślnie otwierają się w przeglądarce internetowej Facebooka (mowa tu oczywiście o aplikacji). Chociaż w większości przypadków działa ona bez większych zarzutów, to jednak trzeba przyznać, że jej funkcje ograniczone są do zupełnego minimum.

Najlepiej pokazuje to fakt, że dopiero teraz Meta wprowadza do niej możliwość sprawdzenia stron internetowych, które odwiedziliśmy wcześniej. Do przeglądarki internetowej wbudowanej w Facebooka trafi więc coś co znamy z tego typu programów od zawsze, czyli po prostu historia przeglądania.

Będzie miała ona jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze historia odwiedzonych przez użytkownika linków będzie dostępna jedynie dla działań nie starszych niż 30 dni. Po drugie nie będzie ona zawierać linków otworzonych w czatach w Messengerze. Historię odwiedzonych linków będzie można nie tylko przeglądać, ale także w dowolnym momencie włączyć ją, bądź wyłączyć, a także wyczyścić.

Jak włączyć nową funkcję?

Na samym początku musimy za pomocą aplikacji mobilnej Facebooka otworzyć dowolny link. Następnie w prawym górnym rogu kliknąć w symbol „trzech kropek” i wybrać Ustawienia przeglądarki. Domyślnie opcja „historii linków” będzie wyłączona, dlatego aby z niej korzystać należy ją aktywować. Wystarczy dotknąć wirtualnego suwaka umieszczonego obok opcji „Zezwól na historię linków”. Analogicznie do tego sposobu można także wyłączyć tę nowość.

Możliwość przeglądania odwiedzonych w przeglądarce internetowej Facebooka stron będzie dostępna zarówno dla użytkowników korzystających z systemu Android, jak i iOS.

Meta w informacji dotyczącej tej funkcji, zamieszczonej w Centrum pomocy informuje, że jest ona wprowadzana stopniowo i może nie być jeszcze dostępna we wszystkich regionach. Tuż przed opublikowaniem sprawdzaliśmy to na kilku smartfonach i wygląda na to, że w Polsce (a przynamniej na naszych urządzeniach) nie jest ona jeszcze dostępna.