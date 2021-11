Chromebooki będą ostrzegać użytkowników przed podglądaczami

Google pracuje nad nową funkcją, która powinna podnieść poziom prywatności i bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Chromebooki ostrzegą użytkowników, gdy ktoś będzie zaglądał przez ramię.

Reklama

Podglądanie będzie trudniejsze

Bardziej świadomi użytkownicy starają się w mniejszym lub większym stopniu dbać o swoją prywatność. Wybierają oni aplikacje i usługi, które oferują zdrowsze podejście do gromadzenia danych, instalują oprogramowanie zapobiegające śledzeniu, a także chociażby zwracają uwagę na treści, które umieszczają w internecie.

Co jednak z sytuacjami, gdy niepowołana osoba może po prostu podejrzeć, co aktualnie robimy na urządzeniu? Tutaj dostępnych jest już kilka rozwiązań, które mają przeciwdziałać podglądaczom, aczkolwiek nie cieszą się one taką popularnością jak wyżej wymieniony metody. Powodów jest kilka, w tym chociażby dostępność i łatwość wdrożenia takiej ochrony. Cieszy więc fakt, że Chromebooki będą domyślnie wyposażone w system, który zapewni większy poziom prywatności, starając się eliminować zaglądanie przez ramię.

Reklama

Serwis 9to5Google zwraca uwagę na zmiany w kodzie, które zapowiadają wprowadzenie nowej funkcji. Obecnie określana jest ona „Czujnikiem obecności człowieka” i jak sama nazwa wskazuje, jej zadaniem będzie wykrywanie obecności użytkownika, ale nie to koniec – Chromebook w ten sposób zyska dodatkową warstwę ochrony.

Zabezpieczenie przed szpiegowaniem

Funkcja „Czujnik obecności człowieka” została odkryta już wcześniej. Wówczas jednak sądzono, że zostanie ona wykorzystana do automatycznego blokowania urządzenia, gdy nie jest ono używane. Pojawiały się również informacje, że może być częścią systemu, który pozwoli na odblokowanie Chromebooka twarzą.

Acer Chromebook Spin 713 (źródło: Acer)

Natomiast teraz, mając więcej danych, a także powołując się na nową flagę w ustawieniach Chrome OS, jesteśmy w stanie precyzyjniej określić działania nadchodzącej funkcji. Nowa flaga nazywa się „Włącz wykrywanie podsłuchiwania”, a jej opis jest następujący:

Włącza ochronę przed szpiegowaniem, która powiadamia cię, gdy „szpiegujący” zagląda ci przez ramię. Powiadomienia można włączyć i wyłączyć w sekcji Inteligentna prywatność w ustawieniach urządzenia.

Jeśli czujnik wykryje obecność podglądacza, to może wykonać jedno z wcześniej ustalonych zadań. Po pierwsze, wyśle do użytkownika niewielkie ostrzeżenie w formie powiadomienia. Po drugie, dodatkowo może tymczasowo przyciemnić ekran.

Warto zaznaczyć, że dane zbierane przez kamerę są przetwarzane lokalnie na Chromebooku, więc użytkownik nie musi obawiać się o utratę prywatności. Trzeba przyznać, że nowość zapowiada się naprawdę ciekawie, ale raczej mało prawdopodobne, że zadebiutuje jeszcze w tym roku. Najpewniej będziemy musieli trochę poczekać na jej premierę.