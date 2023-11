Chrome Web Store się zmienił. Zyskał kompletnie nowy wygląd

Po okresie testów, Google otworzyło nowy Chrome Web Store. Jeszcze łatwiej wybierzemy skórki dla przeglądarki i znajdziemy przydatne wtyczki.

Nowy wygląd Chrome Web Store

Ponad dwa miesiące temu Google zapowiedziało spore zmiany związane z przeglądarką Chrome. Na 15-lecie istnienia tego programu, jego użytkownicy otrzymali zapowiedź nowego wyglądu aplikacji, a także przebudowania Chrome Web Store. Ta pierwsza obietnica już została spełniona. Odświeżoną przeglądarką możemy się już cieszyć. Teraz przyszedł czas na sklep z aplikacjami do niej.

Od września nowy Chrome Web Store działał w wersji zapoznawczej. Testy nie były prowadzone globalnie, więc nie do końca wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Teraz sklep zostaje „przemalowany” u wszystkich, więc wystarczy, że odwiedzimy jego stronę, by zaważyć różnicę.

Wystrój zainspirowany jest językiem projektowania Material You. W sklepie dostrzeżemy nową paletę kolorów, zaktualizowane style kart i lepszą czytelność ikon. Znacznie bardziej pasuje on teraz do ogólnego wyglądu nowego Chrome’a.

(źródło: Chrome Web Store)

Łatwiejsza nawigacja, trochę sztucznej inteligencji

Poruszanie się po sklepie będzie teraz łatwiejsze. Pasek wyszukiwania przesunięto do prawego górnego rogu ekranu, co umożliwia szybszy dostęp. Ma ulepszone możliwości, dzięki czemu można filtrować według wszystkich elementów lub polecanych rozszerzeń i motywów, aby znaleźć dokładnie to, czego szukamy.

Wśród kategorii rozszerzeń znalazły się się elementy, których wcześniej nie widzieliśmy, na przykład propozycje apek, które podsunie nam sztuczna inteligencja, bazując na naszych dotychczasowych wyborach oraz zainteresowaniach. Pojawiła się także sekcja rozszerzeń opartych na AI, jak i polecanych wtyczek, które zdaniem wydawców Chrome warto wypróbować.

Nowy wygląd Chrome Web Store jest już widoczny.