Poczochraj swojego pada! Wyjątkowe kontrolery Xbox do wygrania

Tak to już jest, że Phil Spencer lubi rozdawać unikalne kontrolery w konkursach. Teraz jednak Xbox przeszedł sam siebie. Do zgarnięcia są dwa intrygujące, futrzaste pady, inspirowane bohaterami gier z serii Sonic the Hedgehog. Wszystko z okazji zbliżającej się premiery drugiego filmu o Sonicu w kinach.

Reklama

Sonic & Knuckles

Microsoft podjął się specjalnej współpracy z Paramount Pictures, aby stworzyć dwa limitowane kontrolery oraz wyjątkową konsolę Xbox Series S. Włochate pady zostały zainspirowane futrami Sonica i Knucklesa, dwóch głównych postaci w nadchodzącym filmie Sonic 2: Szybki jak Błyskawica. Ten będzie miał światową premierę 8 kwietnia 2022 roku.

Złoty pierścień ozdobił konsolę Xbox Series S. Futrzaste pady są urocze, lecz nie wyobrażam sobie ich w codziennym użytku. Pomyślcie o tych wszystkich tłustych łapkach! (źródło: Xbox Wire)

Przy okazji Microsoft zapowiedział premierę małego DLC do Minecraft. To będzie dostępne w sklepie gry już od 5 kwietnia 2022 roku, dlatego nie zapomnijcie sprawdzić Waszych konsol. Zwłaszcza że pojawi się aż 24 nowych skórek, inspirowanych uniwersum niebieskiego jeża.

Od premiery oryginalnej gry w 1991 roku Sonic przeszedł bardzo wyboistą drogę ku utrzymaniu swojej pierwotnej popularności. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że nawet dzisiaj jest tak rozpoznawalną ikoną, nie tylko w branży gier.

8.5 Ocena

Jak wziąć udział w konkursie Xboxa?

Aby spróbować szczęścia w loterii, należy udać się na oficjalnego Twittera Xbox. Potem wystarczy go zacytować, dorzucając do tego hasztag #XboxSonic2Sweepstakes. W losowaniu mogą brać udział obywatele wszystkich krajów, w których Microsoft wspiera cyfrowy sklep oraz sieciowe usługi. W razie wątpliwości dodatkowe informacje znajdziecie w regulaminie promocji.

A tymczasem załączam poniżej przykład prawidłowego zgłoszenia do konkursu. Co by było jasne – do wygrania jest zestaw dwóch padów, a także konsola Xbox Series S.

Choć futrzaste kontrolery wyglądają uroczo, nietrudno sobie wyobrazić potencjalne problemy w ich użytkowaniu. Zapomnijcie o jednoczesnym graniu i jedzeniu chipsów. Pozostałe na padach okruszki nie wyglądałyby tutaj estetycznie.

Wątpliwości ulega również ergonomia urządzeń. W ferworze rozgrywki ręce niestety się pocą. Miejmy nadzieję, że niedługo zwycięzca opowie nam o użytkowaniu padów w praktyce. Spróbujcie swoich sił w konkursie. Trzymam za wszystkich kciuki!