Chcą zamienić iPhone’a 17 Pro w Xiaomi. Herezja czy geniusz?

Bartosz Kaja·
Chcą zamienić iPhone’a 17 Pro w Xiaomi. Herezja czy geniusz?

Mam dziwne przeczucie, że mało który użytkownik iPhone’a patrzy na analogiczne urządzenie Xiaomi i myśli sobie „chciałbym, aby mój smartfon też to miał”. Jeżeli jednak jest ktoś, kto wybrał nowego iPhone’a Pro i marzy mu się pewna funkcja z flagowca Xiaomi – jest na to pewna osobliwa metoda.

Co on ma, czego ja nie mam?

W wielu kwestiach iPhone 17 Pro i Xiaomi 17 Pro to całkiem podobne do siebie urządzenia – oba zbudowano w oparciu o aluminiowe ramki, szkło i klasę wodoodporności IP68. Oba mają też układ mobilny wykonany w litografii 3 nm i opcję 12 GB RAM-u plus 512 GB pamięci wewnętrznej do dyspozycji użytkownika.

Aparaty? Mniej więcej to samo. Każdy z nich ma trzy matryce z tyłu o podobnej funkcji, czyli główna, peryskop i ultraszeroki kąt. iPhone dysponuje większym kątem widzenia ultra i obecnością czujnika TOF 3D do pomiaru głębi, natomiast Xiaomi gwarantuje pięciokrotny zoom optyczny i zdjęcia robione w rozdzielczości 50 Mpix zamiast 48 Mpix. Oba smartfony mają też Wi-Fi 7, NFC czy wsparcie UWB.

Są też oczywiście rzeczy bardzo rozbieżne, jak wsparcie Bluetooth 6.0 w iPhonie 17 Pro (Xiaomi 17 Pro oferuje tylko 5.4), mniejszy akumulator iPhone’a i wolniejsze ładowanie czy większa rozdzielczość matrycy w kamerce selfie w Xiaomi. Jest jednak jedna rzecz, która wyróżnia chińskiego rywala z daleka – jest nią dodatkowy ekran umieszczony obok wyspy na aparaty. Panel AMOLED LTPO o przekątnej 2,7 cala i rozdzielczości 904 x 572 piksele ma dostęp to takich funkcji, jak Dolby Vision, HDR 10+ czy HDR Vivid, a jego jasność osiąga aż 3500 nitów.

Gdyby trafił się ktoś, komu zależałoby na tym, żeby jego iPhone 17 Pro również miał dodatkowy ekran, wcale nie musi poświęcać pieniędzy i godzin na majsterkowanie – wystarczy zaufać Dockcase.

Selfix zamieni iPhone’a 17 Pro w Xiaomi

Oprócz zdolności ochronnych, etui Selfix dodaje do iPhone’a 17 Pro drugi ekran znajdujący się z tyłu. Nie jest to jednak panel AMOLED obok wyspy, a umieszczona centralnie tarcza o średnicy 1,6 cala. Jest więc nieco mniejsza od dodatkowego wyświetlacza Xiaomi, jednak oferuje większą gęstość pikseli na cal.

etui selfix do iphone'a 17 pro
Etui Selfix do iPhone’a 17 Pro (Źródło: Dockcase)

Niestety, w porównaniu do ogromnej listy funkcji ekranu w Xiaomi 17 Pro, panel w Selfix służy wyłącznie do dublowania ekranu w aplikacji aparatu. Dzięki temu do wykonania selfie nie trzeba używać przedniej kamery o gorszych parametrach – można wykorzystać główne oczko lub ultraszeroki kąt, co pozwoli użytkownikowi uchwycić więcej lub w wyższej rozdzielczości.

O dziwo, na tym bajery etui się nie kończą. Oprócz tego oferuje on wbudowany slot na karty microSD, obsługujący pamięci o pojemności do 2 TB. Producent zapewnia, że ekran cechuje się zerowymi opóźnieniami, nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, a slot na dodatkową pamięć pozwala bez problemu przechowywać zdjęcia i filmy – pod warunkiem oczywiście, że włożycie do niego kartę pamięci ;)

etui selfix do iphone'a 17 pro
Etui Selfix do iPhone’a 17 Pro (Źródło: Dockcase)

Etui ma być oferowane w trzech kolorach – białym, czarnym i różowym. Zanim jednak złożycie na nie faktycznie zamówienie, najpierw musi wystartować kampania na Kickstarterze, która zapewni odpowiednie zaplecze finansowe Dockcase. Wtedy poznamy również cenę za akcesorium i spodziewany okres rozpoczęcia wysyłki – pod warunkiem ufundowania kampanii przez wspierających.

Czy taki ekranik to herezja czy jednak genialne rozwiązanie dla osób często robiących selfie? Prędzej to drugie – w końcu nie jest on zamontowany na stałe i , jeżeli ktoś nie chce z niego korzystać, wystarczy, że zdejmie etui.

