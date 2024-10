Canal+ obejrzysz teraz w samochodzie. Koniec z nudą na ładowarce

Co można robić w samochodzie elektrycznym, gdy musimy zatrzymać się na ładowarce? Przykładowo w Renault możemy oglądać Canal+. Aplikacja jest już dostępna do pobrania i to nie tylko na modele w pełni elektryczne.

Canal+ w samochodach Renault

Każdy użytkownik elektryka ma własny sposób na spędzenie czasu, gdy konieczne jest uzupełnienie energii w akumulatorze. Niektórzy odpisują wówczas na wiadomości e-mail, inni przeglądają Facebooka, a pozostali oglądają ulubione seriale i filmy lub śledzą wydarzenia sportowe. W przypadku aut marki Renault możliwe stało się właśnie oglądanie Canal+.

Należy zaznaczyć, że abonenci Canal+ mogą korzystać ze wszystkich możliwości aplikacji bezpośrednio w samochodzie, w tym z funkcji Expert Mode, która zapewnia jeszcze lepsze wrażenia z oglądania największych wydarzeń sportowych w piłce nożnej, sportach motorowych czy rugby. Nie zabrakło dostępu do seriali i filmów znanych z omawianej platformy.

Oczywiście obejrzenie całego meczu to znacznie więcej czasu niż potrzeba na naładowanie samochodu na szybkiej ładowarce, więc niektórzy mogą zdecydować się na wolniejszą ładowarkę. Nie dość, że zapłacą wówczas mniej za ładowanie, bowiem na wolniejszych ładowarkach często kilowatogodzina jest tańsza, to dodatkowo obejrzą cały mecz w trasie. Profit.

Nowość docelowo ma trafić do wszystkich samochodów z systemem infotainment OpenR-Link. Na liście mamy zarówno BEV-y, czyli Renault 5 E-Tech 100% electric i Scenic E-Tech 100% electric, jak i auta napędzane z wykorzystaniem silników spalinowych, takie jak Captur czy Rafale. Niezależnie od samochodu, musi być jednak spełniony podstawowy wymóg – aplikację można uruchomić tylko na postoju.

Na początek trzy kraje

Aplikacja Canal+ jest już dostępna do pobrania w trzech krajach. Co ciekawe, obok Francji i Szwajcarii, znalazła się Polska. To dość nietypowa sytuacja, bowiem wielu producentów samochodów nie traktuje naszego kraju priorytetowo i często musimy dłużej poczekać na jakiekolwiek nowości.

Francuzi zapowiadają, że aplikacja będzie również fabrycznie instalowana w nowo produkowanych autach. Oczywiście niezależnie od tego, czy aplikację pobierzemy ze sklepu czy otrzymamy ją od razu w zakupionym samochodzie, możemy liczyć na jej dalszy rozwój poprzez wydawane aktualizacje.