Call of Duty: Modern Warfare III z otwartymi beta testami

Do premiery Call of Duty: Modern Warfare III nie pozostało już wiele czasu, więc Activision rozpoczęło kolejne działania marketingowe. Tym razem dostaliśmy zwiastun trybu multiplayer oraz informację o beta testach, które zbliżają się wielkimi krokami.

Call of Duty: Modern Warfare III z nowym zwiastunem

Call of Duty: Modern Warfare III, które początkowo miało być dużym rozszerzeniem do MW2, finalnie wyjdzie jako osobna, pełnoprawna część serii. Tytuł swoją premierę będzie miał już 10 listopada 2023 roku i wyjdzie na PC, PlayStation 4 i 5 oraz na Xbox Series X/S/One. Twórcy wypuścili właśnie nowy trailer, który zapowiada tryb multiplayer.

W Call of Duty: Modern Warfare III tryb wieloosobowy nie będzie znacząco różnił się od tego z poprzednich części. Oczywiście otrzymamy nowe bronie, animacje, 16 map znanych nam z gry z 2009 roku, a także modyfikacje dotyczące samej rozgrywki. Nie jest to jednak żadna rewolucja, co widać po zwiastunie. To po prostu kolejne Call of Duty – takie, jakie znamy chociażby z Modern Warfare II.

Beta testy w Call of Duty

Activision także przygotowuje się na premierę najnowszego Call of Duty. Firma udostępni graczom możliwość ogrania MW3 w ramach beta testów. Te rozpoczną się już 6 października 2023 roku, a jako pierwsze będą mogły zagrać osoby mające przedpremierowe zamówienia i grające na PlayStation 4 lub 5. Pozostałe z tej platformy przetestują nowego COD-a w dniach od 8 do 10 października br.

Grafika promująca Call of Duty Modern Warfare 3 (Źródło: Activision)

Drugie beta testy będą już dla wszystkich osób z platform PC, Xbox i PlayStation. Gracze posiadający preorder Call of Duty: Modern Warfare III zagrają w dniach 12-16 października, a pozostali dostaną dostęp od 14 do 16 października br. W becie deweloperzy udostępnią pięć map: Favela, Skidrow, Estate, Rust i Highrise.

Beta Call of Duty: Modern Warfare III ma ważyć około 25 GB, a w przypadku PC będzie można zagrać także przez Steama. Ponad półtora miesiąca temu pisaliśmy o tym, że MW3 zapowiada się świetnie – fabularny zwiastun rozgrywki pokazał kilka znanych postaci.

Call of Duty: Modern Warfare III możesz nabyć w przedsprzedaży. Podstawowa wersja na PC i konsole kosztuje 349 złotych, a Edycja Skarbca jest dostępna za 459 złotych.