Dobry kryształ! Tak powie prawie każdy gracz Xboxa

Każdy z nas ma słabość do różnych zabiegów stylistycznych. Jedni wolą zaokrąglone smartfony, inni preferują idealne cegły. W mój czuły punkt trafiają takie sprzęty, jak nowy kontroler do Xboxa, którego sprzedaż ruszy już niebawem.

Nowy kontroler Xboxa odsłania wnętrze

Nic na to nie poradzę i nie kryję się z tym, że mam słabość do przezroczystych obudów. W kolekcji konsolek mam GameBoy’a Advance w przezroczystym fiolecie, a na Tabletowo wzdycham do urządzeń Nothing, w tym pokazanego niedawno Phone (2a) Plus. Nic dziwnego, że jak zobaczyłem kontroler Xboxa w kolorze Sky Cipher, to pomyślałem, że chyba został stworzony specjalnie dla mnie.

Xboksowy pad w kolorze Sky Cipher (Źródło: producent)

Co prawda nie otrzymaliśmy go w kolorze kojarzącym się z Xboxem, tylko z PlayStation, ale „niebiescy” raczej nie będą mieć tego firmie za złe – sami pokazali ostatnio pada w specjalnej edycji. No i jest taki, jak najlepsze projekty z lat 2000-2005 – częściowo przezroczysty.

Oczywiście, jak każdy produkt, Xbox dodaje także swoje „ochy i achy” nad designem, na które część z nas całkowicie by zignorowała. Producent zwraca zatem uwagę na metaliczne triggery, akcenty przy gałkach analogowych czy gumowany spód.

Od strony technicznej to wciąż współczesny kontroler do konsoli. Ma więc wibracje w uchwytach oraz przycisk do udostępniania zrzutów ekranów i wideo. Zasilany jest bateriami AA do 40 godzin, a dzięki modułowi technologii Bluetooth i Xbox Wireless bez problemu podepniemy go nie tylko do Xboxa Series S oraz Series X, ale także do PC czy smartfonów z systemem Android lub iOS.

Drobną, choć wartą odnotowania zmianą jest bardziej ekologiczne opakowanie kontrolera. Firma pozbyła się jednorazowych plastików z kartonu, a papierową instrukcję wyrzucono i zastąpiono tekstem dostępnym po zeskanowaniu kodu QR. Całość jest teraz mniejsza o 22% i lżejsza o 21%.

Gdzie kupić nowy kontroler?

Pad w edycji kolorystycznej Sky Cipher jest już dostępny na oficjalnej stronie producenta. Cena wynosi 329 złotych – tyle samo, co innych kontrolerów w wersji specjalnej. Kupując akcesorium możemy liczyć na darmową wysyłkę oraz zwrot.