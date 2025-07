Aplikacja mObywatel zmotywuje Cię do dłuższej pracy

W aplikacji mObywatel pojawi się nowa funkcja. Informacje, jakie zapewni, mogą zmotywować Cię do dłuższej pracy albo pomyślenia o skorzystaniu z dostępnych narzędzi, dzięki którym na starość będziesz otrzymywać więcej pieniędzy.

Aplikacja mObywatel pokaże, jaką dostaniesz emeryturę. To już niemal przesądzone

Rząd Prawa i Sprawiedliwości planował utworzyć Centralną Informację Emerytalną, która miałaby zapewnić każdej osobie informację na temat ilości zgromadzonych pieniędzy wraz z prognozą emerytury. Co ważne: nie tylko na kontach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale też w ramach innych programów, jak Pracownicze Plany Kapitałowe, IKE, IKZE i OFE.

Prawie dwa lata później, po zmianie władzy, w lutym 2025 roku ogłoszono, że Centralna Informacja Emerytalna jednak nie powstanie, ponieważ jej utworzenie byłoby zbyt kosztowne – szacowano, że pochłonęłoby to ponad 167 milionów złotych. Ponadto zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji nie każda osoba mogłaby sobie poradzić z obsługą tego systemu.

Rząd nie skasował jednak całkowicie tego pomysłu. W maju 2025 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która pozwoli wdrożyć do aplikacji mObywatel informację emerytalną. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że Sejm przegłosował wspomnianą ustawę i teraz trafi ona pod obrady Senatu.

Według (całkiem realnych) założeń, informacja emerytalna będzie mogła być udostępniana w rządowej aplikacji już od 1 stycznia 2026 roku, aczkolwiek nie jest to data, od której na pewno sprawdzicie ilość zgromadzonych na kontach w ZUS pieniędzy i prognozowaną wysokość przyszłej emerytury.

Funkcja ta najpewniej zostanie uruchomiona później. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że rozwiązanie to powstaje we współpracy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bez tworzenia nowych systemów czy obciążania budżetu państwa.

Informacja emerytalna w aplikacji mObywatel zmotywuje Cię do dłuższej pracy

Chociaż już dziś można sprawdzić w PUE ZUS ilość pieniędzy na swoich kontach, to usługa ta nie cieszy się bardzo dużą popularnością. Udostępnienie jej za pośrednictwem aplikacji mObywatel, z której korzystają miliony Polaków, zdecydowanie sprawi, że więcej osób zainteresuje się aktualną wysokością swojego kapitału na stare lata. I dla wielu z nich może być ona szokiem, w negatywnym znaczeniu tego słowa.

Można spodziewać się, że łatwy dostęp do informacji emerytalnej zmotywuje liczne grono do dłuższej pracy bądź znalezienia lepiej płatnego zajęcia, ewentualnie rozważenia dołączenia do PPK albo wpłacania pieniędzy na IKE lub/i IKZE, aby odłożyć więcej na starość. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że w aplikacji mObywatel znajdą się też informacje z dobrowolnych programów oszczędzania (na podstawie odpowiednich porozumień), dzięki czemu przyszli emeryci dostaną kompleksową informację.

Na koniec warto wspomnieć, że według opracowania, jakie można znaleźć na stronie ZUS-u, w 2060 roku przeciętna stopa zastąpienia brutto może wynosić nawet zaledwie 18,7% (przy utrzymaniu wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Oznaczałoby to ubóstwo po przejściu na emeryturę, dlatego zdecydowanie należy pomyśleć o kapitale na stare lata z jak największym wyprzedzeniem. Specjaliści zalecają też opóźnienie przejścia na emeryturę, ponieważ każdy przepracowany rok powoduje wyraźny wzrost przyszłego świadczenia.