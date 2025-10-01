Bolt Food dostępny w kolejnym mieście. Mocna promocja na wejście

Usługa Bolt Food stała się dostępna dla mieszkańców kolejnego miasta. To zaskakujące, że dopiero teraz. Konkurencja jest tam bowiem od dawna. Nowy gracz może jednak zagrozić ich pozycji, ponieważ przygotował bardzo atrakcyjną promocję dla klientów, którzy skorzystają z jego oferty.

Bolt Food w Lublinie. Chce zmienić obecny układ sił

Wydawałoby się, że Bolt jest dostępny z całą ofertą we wszystkich największych miastach w Polsce, a Lublin zdecydowanie się do takich zalicza, w końcu ma około 330 tysięcy mieszkańców. Liczba potencjalnych klientów jest zatem naprawdę pokaźna.

Tymczasem do tej pory mieszkańcy Lublina mogli korzystać jedynie z okrojonego spektrum usług – przewozów taksówkarskich, a także wynajmu samochodów Bolt Drive oraz wynajmu hulajnóg i rowerów elektrycznych. Dla klientów biznesowych dostępny jest też Bolt Business.

Od teraz osoby mieszkające i przebywające w Lublinie mogą skorzystać również z Bolt Food, czyli usługi, pozwalającej zamówić jedzenie z restauracji z dowozem pod wskazany adres. Dzięki temu klienci mają większy wybór, ponieważ do ich dyspozycji są także Uber Eats i Pyszne.pl oraz Glovo.

Promocja z okazji debiutu Bolt Food w Lublinie – rabat na zamówienia dla klientów

Aby przekonać klientów do zamówienia jedzenia za pośrednictwem Bolt Food, a nie – jak dotychczas – Pyszne.pl czy Uber Eats, firma przygotowała specjalną promocję, dzięki której można zaoszczędzić przy pierwszych zamówieniach.

Rabat na pierwsze zamówienie wynosi 40%, natomiast na każde kolejne obowiązuje 30% zniżka. Oferta jest ważna aż do końca października 2025 roku. Ponadto klienci w Lublinie mogą liczyć na rabat na dostawę. Już teraz można zamawiać jedzenie z „kilkudziesięciu restauracji”. Bolt zapewnia, że kolejne będą sukcesywnie dodawane.

Aby złożyć zamówienie, należy pobrać aplikację Bolt Food na smartfon (na Androida ze sklepu Google Play, a na iOS z Apple App Store) i dodać kartę płatniczą lub wybrać płatność Blikiem, a następnie wybrać restaurację lub kategorię potraw oraz zaznaczyć wybrane dania. Przed zapłatą wyświetlone zostaną informacje na temat kosztów i czasu dostawy.

Przy okazji warto przypomnieć, że od niedawna użytkownicy Bolt mogą stworzyć profil rodzinny, pozwalający zarządzać przejazdami dla nawet dziewięciu innych osób.