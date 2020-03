BLIK ma już 5 lat! Przez ten czas użytkownicy wydali z jego pomocą… 47 mld zł!

Aż trudno uwierzyć, że BLIK ma już pięć lat. Wystarczyły one jednak, aby ten nowatorski system płatności skradł serca milionów użytkowników w Polsce. Co więcej, jego popularność nieustannie rośnie i zapewne nadal będzie to robić, gdyż jest on dostępny dla aż 95% klientów bankowości mobilnej.

BLIK – podsumowanie pięciu lat funkcjonowania

Jak podkreśla Polski Standard Płatności, BLIK powstał dzięki współpracy konkurujących banków i został w całości wymyślony oraz stworzony w Polsce (podstawą była aplikacja IKO od PKO Banku Polskiego). W ciągu pięciu lat funkcjonowania, za sprawą szybko rosnącej popularności, stał się systemem masowym i powszechnym.

Przez pięć lat użytkownicy wykonali aż 353 mln transakcji na łączną kwotę ponad 47 mld złotych! Prawdziwy boom na BLIKA zaczął się w minionym (2019) roku, bowiem w jego trakcie dokonano za jego pomocą aż 217,8 mln płatności, co oznacza wzrost o blisko 140% w porównaniu do 2018 roku.

Jak informuje Polski Standard Płatności, w 2019 roku z BLIKA skorzystało w sumie blisko 9 mln użytkowników.

BLIK – raport za czwarty kwartał 2019 roku

Czwarty kwartał minionego roku był najlepszym kwartałem w historii BLIKA. W jego trakcie użytkownicy wykonali w sumie 72 mln transakcji, co oznacza wzrost o oszałamiające 113% rok do roku. Najwięcej, bo aż 73%, stanowiły płatności w internecie. Zauważalnie mniejszą popularnością cieszyły się transakcje w bankomatach (10%), sklepach stacjonarnych (9%) i przelewy na numer telefonu (8%). Mimo wszystko w każdej z ww. kategorii odnotowano przynajmniej dwucyfrowy wzrost rok do roku (odpowiednio: 109%, 56%, 228% i 182%).

Polski Standard Płatności chwali się też, że jednego dnia pobito absolutny rekord, gdyż wykonano oszałamiające 1,3 mln transakcji, podczas gdy średnio w czwartym kwartale 2019 roku było ich 766 tysięcy dziennie. Średnia kwota transakcji BLIKIEM w tym okresie to 136 złotych.

Warto też dodać, że – jak wynika z obliczeń Narodowego Banku Polskiego – BLIK już przez cztery kolejne kwartały wyprzedza karty płatnicze w płatnościach w internecie. Dynamika wzrostu w pierwszym przypadku jest znacznie wyższa niż w drugim.

Udziałowcami spółki Polski Standard Płatności jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank i PKO Bank Polski. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Noble Banku, Banku Pekao S.A., BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Usługi Bankowe i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Źródło: informacja prasowa PSP